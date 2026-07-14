Sense sentència ferma
Marius Borg complirà presó preventiva en una finca reial amb turmellera electrònica
El primogènit de la princesa hereva de Noruega, Mette-Marit, condemnat a quatre anys de presó, s’instal·larà a Skaugum mentre es tramita l’apel·lació de la seva condemna.
Laura Estirado
Marius Borg Høiby podrà abandonar la presó d’alta seguretat d’Ila, a prop d’Oslo, per traslladar-se a Skaugum, la finca oficial dels prínceps hereus Haakon i Mette-Marit de Noruega. El fill gran de la princesa haurà de portar una turmellera electrònica i estarà sotmès al control de les autoritats.
El Tribunal del districte d’Oslo va decidir ahir allargar quatre setmanes més la seva estada en presó preventiva, tot i que permetrà que la compleixi fora de la presó mitjançant vigilància electrònica. La mesura no suposa deixar-lo en plena llibertat ni significa que complirà en una residència reial els quatre anys íntegres de presó als quals va ser condemnat.
La sentència encara no és ferma, ja que Marius ha recorregut part de la sentència i el procés haurà de ser examinat per una instància superior. Per això, el temps que podrà passar a Skaugum són les pròximes quatre setmanes de presó provisional, no necessàriament la resta de la condemna.
La Fiscalia noruega tampoc està conforme amb la decisió. Després de conèixer-se la interlocutòria, va anunciar un recurs i va sol·licitar que se li concedís efecte suspensiu amb l’objectiu que Marius continuï a la presó fins que el Tribunal d’Apel·lació es pronunciï sobre la nova mesura.
Marius no s’instal·larà necessàriament a l’edifici principal on resideixen Haakon i Mette-Marit. Segons havia explicat anteriorment la seva defensa a la premsa noruega, el jove va proposar viure sol en una casa independent situada dins de la propietat dels prínceps hereus a Skaugum, una vivenda on anteriorment havia viscut.
Skaugum es troba al municipi d’Asker, a uns 20 quilòmetres d’Oslo, i constitueix la residència oficial dels futurs reis de Noruega. La finca acull l’edifici principal i altres construccions auxiliars. El dispositiu permetrà controlar que es mantingui dins del perímetre autoritzat. A més, Marius participarà en el programa policial Risk, destinat a reduir el risc de nous episodis de violència en l’àmbit de la parella i a realitzar un seguiment tant de l’investigat com de la dona protegida per una ordre d’allunyament.
La Fiscalia considera que encara hi ha perill de reincidència, especialment pel risc de nous contactes amb qui la premsa noruega coneix com la "dona de Frogner". La defensa manté, al contrari, que el perill s’ha reduït i que pot estar controlat amb turmellera i el seguiment policial.
Durant la vista celebrada ahir, Marius va insistir en l’impacte que el seu empresonament està tenint en la seva vida familiar. La seva mare, la princesa Mette-Marit, va rebre fa poc un trasplantament de pulmó com a conseqüència de l’agreujament de la fibrosi pulmonar crònica que li van diagnosticar el 2018. El jove va explicar davant el tribunal que els seus germans havien tornat a casa i que tota la família estava centrada en la recuperació de la princesa. També va lamentar no poder participar en aquest procés mentre estava reclòs.
Marius havia demanat en diverses ocasions abandonar la presó preventiva, però les seves sol·licituds havien sigut rebutjades. Estava empresonat des del 2 de febrer, després d’un nou episodi relacionat amb el suposat incompliment d’una ordre d’allunyament. Després del tancament temporal de la presó d’Oslo va ser traslladat al centre penitenciari d’Ila, una presó d’alta seguretat situada a Bærum. Allà estava reclòs abans que el tribunal autoritzés l’execució de la presó preventiva mitjançant control electrònic.
Culpable de 34 delictes
Marius Borg va ser condemnat el 15 de juny a quatre anys de presó després de ser declarat culpable de 34 dels 39 delictes examinats pel tribunal. Entre ells figuren dues violacions, maltractament a una exparella, agressions, amenaces, possessió de marihuana, trencament d’ordres d’allunyament i greus infraccions de tràfic. També haurà de pagar una indemnització conjunta de 640.000 corones noruegues (58.000 euros) a quatre de les víctimes.
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