Troben mort a Miami el ballarí de Rosalía i Rauw Alejandro que havia desaparegut
Michael-Anthony Leones Espino, conegut com a 'Mykee', havia desaparegut diumenge al sud de Florida
EFE
La Policia del Comtat de Miami-Dade ha trobat mort Michael-Anthony Leones Espino, conegut com a 'Mykee', que havia estat ballarí de Rosalía i Rauw Alejandro i havia desaparegut diumenge al sud de Florida, als Estats Units, segons ha confirmat aquest dimarts la mateixa autoritat local a EFE.
Els agents van localitzar dilluns 'Mykee', de 28 anys, en una cruïlla propera a les vies del tren, a la zona de West End, al sud-oest de Miami, on va ser declarat mort. L'Oficina del Xèrif del Comtat de Miami-Dade ha informat que els seus detectius han determinat que es tractaria d'un aparent suïcidi. Segons la fitxa de recerca difosa per l'Oficina del Xèrif, 'Mykee' havia estat vist per última vegada diumenge al sud-oest de Miami i era considerat «un adult en situació de risc».
La seva desaparició va mobilitzar els seguidors de Rosalía i de Rauw Alejandro —que van mantenir una relació i van estar compromesos fins a la seva ruptura, el 2023—, que van demanar ajuda per trobar-lo.
«Aquest és el tipus de notícies que mai voldríem compartir, però avui necessitem la vostra ajuda. En Mykee, un dels motopapis, ha desaparegut i les autoritats ens demanen col·laboració per ajudar a trobar-lo», va publicar al seu compte d'Instagram el club de fans oficial de Rosalía, @rosaliavtspain.
'Mykee', d'origen filipí, acumulava prop de 80.000 seguidors entre Instagram i TikTok, on compartia les seves coreografies i el dia a dia abans dels concerts. Havia participat en gires com el Motomami Tour, de Rosalía, i Cosa Nuestra, de Rauw Alejandro.
La fitxa policial no detallava les circumstàncies de la desaparició, però sí que demanava «extremar les precaucions en cas de contacte» amb ell i apuntava que «la persona desapareguda podria necessitar serveis d'atenció».
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