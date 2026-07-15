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Aitana demana que Rosalía canti a la final del Mundial i representi Espanya: «Hi ha de ser»

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Combo Aitana i Rosalia

Combo Aitana i Rosalia / EPC

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Laura Estirado

Barcelona

La classificació d’Espanya per a la final del Mundial 2026 ha desencadenat una onada de celebracions que ha anat molt més enllà del terreny de joc. Futbolistes, aficionats i rostres coneguts han compartit el seu entusiasme, però Aitana ha volgut posar sobre la taula un desig molt concret: que Rosalía actuï durant la gran final i representi Espanya davant milions d’espectadors.

La intèrpret de ‘Superestrella’ ha compartit a X un missatge en el qual expressa la il·lusió que li faria veure la cantant de Sant Esteve Sesrovires formant part d’un esdeveniment d’aquesta magnitud. Una petició que no ha trigat a cridar l’atenció dels seus seguidors i que connecta dos dels grans noms de la música espanyola amb una nit que pot ser històrica per a ‘la Roja’.

La proposta arriba després que Espanya aconseguís el pas a la final després de superar França. A l’acabar el partit, els jugadors van celebrar la classificació sobre la gespa al ritme de cançons de Rosalía i Aitana, una escena que va acabar d’unir música i futbol en una de les imatges més emocionants del campionat.

‘Superestrella’, la cançó de la victòria

El missatge d’Aitana té a més un detall especialment significatiu. Durant aquest Mundial, ‘Superestrella’ ha sonat a l’estadi al terme de cada victòria de la selecció espanyola, i s’ha convertit gairebé sense pretendre-ho en una de les cançons associades en el camí d’Espanya cap a la final.

Quan arriba el xiulet definitiu i els futbolistes es reuneixen per festejar el resultat, els altaveus tornen a reproduir el conegut tema d’Aitana. L’elecció forma part de la selecció musical utilitzada per acompanyar les celebracions de ‘la Roja’, juntament amb cançons com ‘Despechá’, de Rosalía.

Rosalía, a més, ja ha mostrat el seu suport a la selecció durant el torneig. La cantant va acudir al partit entre Espanya i Àustria a Los Angeles, on va ser vista animant ‘la Roja’ des de les grades amb una bufanda de l’equip nacional. I en els seus concerts s’acostuma a posar uns boxes amb la bandera d’Espanya

Artistes anunciats

Per ara, Rosalía no figura entre els artistes anunciats oficialment per la FIFA. L’organització ha preparat dos espectacles diferents per a la jornada: una cerimònia de cloenda abans del partit i el primer gran espectacle de mig temps celebrat durant una final d’un Mundial.

La cerimònia prèvia començarà 90 minuts abans del partit i comptarà amb les actuacions de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams i IShowSpeed, a més d’una aparició especial de Tom Cruis. Jenniferr Hudson serà l’encarregada d’interpretar l’himne dels Estats Units abans del començament del partit. La FIFA també ha avançat que encara podrien anunciar-se altres artistes i convidats especials.

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Durant el descans arribarà l’altre gran espectacle musical. Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber seran els principals protagonistes del denominat ‘Final Halftime Show’. També hi participaran Burna Boy, Gustavo Dudamel i el cor PS22 al costat de Coldplay, en una actuació dirigida artísticament per Chris Martin.

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