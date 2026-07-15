Aitana demana que Rosalía canti a la final del Mundial i representi Espanya: «Hi ha de ser»
La cantant ha expressat a X la il·lusió que faria veure la seva amiga sobre l’escenari de Nova York
Ana Botín i Juan Roig van festejar en el camp el triomf d’Espanya contra França amb el ‘youtuber’ IShowSpeed: «Mercadona és el Walmart d’Espanya»
Laura Estirado
La classificació d’Espanya per a la final del Mundial 2026 ha desencadenat una onada de celebracions que ha anat molt més enllà del terreny de joc. Futbolistes, aficionats i rostres coneguts han compartit el seu entusiasme, però Aitana ha volgut posar sobre la taula un desig molt concret: que Rosalía actuï durant la gran final i representi Espanya davant milions d’espectadors.
La intèrpret de ‘Superestrella’ ha compartit a X un missatge en el qual expressa la il·lusió que li faria veure la cantant de Sant Esteve Sesrovires formant part d’un esdeveniment d’aquesta magnitud. Una petició que no ha trigat a cridar l’atenció dels seus seguidors i que connecta dos dels grans noms de la música espanyola amb una nit que pot ser històrica per a ‘la Roja’.
La proposta arriba després que Espanya aconseguís el pas a la final després de superar França. A l’acabar el partit, els jugadors van celebrar la classificació sobre la gespa al ritme de cançons de Rosalía i Aitana, una escena que va acabar d’unir música i futbol en una de les imatges més emocionants del campionat.
‘Superestrella’, la cançó de la victòria
El missatge d’Aitana té a més un detall especialment significatiu. Durant aquest Mundial, ‘Superestrella’ ha sonat a l’estadi al terme de cada victòria de la selecció espanyola, i s’ha convertit gairebé sense pretendre-ho en una de les cançons associades en el camí d’Espanya cap a la final.
Quan arriba el xiulet definitiu i els futbolistes es reuneixen per festejar el resultat, els altaveus tornen a reproduir el conegut tema d’Aitana. L’elecció forma part de la selecció musical utilitzada per acompanyar les celebracions de ‘la Roja’, juntament amb cançons com ‘Despechá’, de Rosalía.
Rosalía, a més, ja ha mostrat el seu suport a la selecció durant el torneig. La cantant va acudir al partit entre Espanya i Àustria a Los Angeles, on va ser vista animant ‘la Roja’ des de les grades amb una bufanda de l’equip nacional. I en els seus concerts s’acostuma a posar uns boxes amb la bandera d’Espanya
Artistes anunciats
Per ara, Rosalía no figura entre els artistes anunciats oficialment per la FIFA. L’organització ha preparat dos espectacles diferents per a la jornada: una cerimònia de cloenda abans del partit i el primer gran espectacle de mig temps celebrat durant una final d’un Mundial.
La cerimònia prèvia començarà 90 minuts abans del partit i comptarà amb les actuacions de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams i IShowSpeed, a més d’una aparició especial de Tom Cruis. Jenniferr Hudson serà l’encarregada d’interpretar l’himne dels Estats Units abans del començament del partit. La FIFA també ha avançat que encara podrien anunciar-se altres artistes i convidats especials.
Durant el descans arribarà l’altre gran espectacle musical. Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber seran els principals protagonistes del denominat ‘Final Halftime Show’. També hi participaran Burna Boy, Gustavo Dudamel i el cor PS22 al costat de Coldplay, en una actuació dirigida artísticament per Chris Martin.
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
- Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
- Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya