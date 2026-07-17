Zendaya, la deessa grega
Des de l’alta costura de Schiaparelli fins als arxius d’Alberta Ferretti inspirats en Grècia, l’actriu ha causat sensació amb tots els ‘looks’ de la gira de premsa de ‘La Odisea’, la pel·lícula de l’any.
Laura Estirado
Diuen que "el millor look de Zendaya sempre és el següent, l’últim". La première novaiorquesa de La Odisea va tornar a demostrar-ho: va aparèixer convertida en una criatura celestial amb Ange, el vestit de Matières Fécales pertanyent a la col·lecció tardor-hivern 2025. El disseny ivori, d’escot paraula d’honor, cos encotillat, obertura vertiginosa i acabat esfilagarsat, es prolongava en dues enormes ales de plomes. Law Roach, el famós estilista de l’actriu, l’havia reservat per a ella gairebé dos anys abans i la firma va rebutjar altres peticions mentre esperava aquest moment.
Zendaya va completar l’aparició a l’estil Victòria de Samotràcia amb unes sabates sense taló de Christian Louboutin x Matières Fécales i alta joieria de Chopard. La pell bronzejada i lluminosa, els llavis rosats i els ulls gairebé nus, obra del maquillador mexicà Ernesto Casillas, deixaven parlar el vestit; Coree Moreno va rematar la fantasia amb una llarguíssima trena d’espiga deliberadament desfeta. L’àngel tenia, a més, una mica d’autocita. No a una antiga catifa vermella, com s’ha repetit, sinó a Model it up, un episodi d’A todo ritmo emès el 2011 en el qual una Zendaya adolescent es fotografiava com a Rocky Blue en una sessió vestida de blanc i amb ales. D’estrella Disney a divinitat de l’alta moda.
I quan semblava impossible superar l’efecte celestial d’Ange, Zendaya va tornar a canviar de pell a Nova York, per assistir a The tonight show starring Jimmy Fallon. Per a l’entrevista va triar un espectacular vestit daurat de Jitrois, cenyit al cos i construït a partir d’un bustier en forma de cotilla, que es prolongava en una faldilla llarga amb una vertiginosa obertura fins a la cuixa. Va completar el look amb sabates de punta i un rellotge en el mateix to, a més d’una cabellera daurada de rínxols interminables. Una Atena tocada pel rei Mides.
L’odissea estilística de Zendaya havia començat l’1 de juliol a Nova York amb un dues peces ivori de Khaite Resort 2027: brusa amb plecs, faldilla semitransparent, cinturó negre i sandàlies metal·litzades d’inspiració gladiadora de Louboutin. A Londres, Roach va bussejar després a l’arxiu de Trussardi per buscar un vestit blanc fluid, prisat i tacat de delicades aplicacions.
El 5 de juliol va arribar el Jacquemus fet a mida Le Bonheur, una columna de gasa color ivori amb escot halter, esquena despulla, obertura lateral i un mocador unit al vestit que emmarcava la cara. Les grans arracades daurades de Baron London, confeccionats amb discos antics del primer mil·lenni abans de Crist, van aportar la nota arqueològica. Simon Porte Jacquemus havia dibuixat el disseny dos anys abans pensant precisament en ella.
El gran cop d’efecte es va produir l’endemà. Roach va assistir a París a la desfilada d’alta costura de Schiaparelli tardor-hivern 2026-2027, va recollir el look de tancament i va volar amb ell fins a Londres. Hores després, Zendaya estrenava aquella armadura anatòmica de silicona blanca amb efecte porcellana i una faldilla de serrells emmirallats, degradats del blanc al plata i il·luminats des de dins. Ja dins de l’estrena, va canviar la cuirassa per un Valentino tardor-hivern 2026: top verd sàlvia construït com una corona de fulles i faldilla grisa amb plecs.
800 hores de feina
París va obrir després l’arxiu més teatral. Zendaya va recuperar un Givenchy de 1997 pertanyent al debut d’Alexander McQueen a la casa i a la col·lecció The Search for the Golden Fleece. Per a la première francesa, Nicolas Ghesquière va crear un Louis Vuitton d’encaix blanc i ivori que va exigir més de 800 hores de feina. De tornada a Nova York, Zendaya va encadenar un minivestit blanc recargolat de Jacquemus i una peça d’arxiu d’Alberta Ferretti amb escot pronunciat.
La grandesa d’aquesta gira no rau únicament en els vestits, sinó en la mirada de Law Roach. A la pantalla és Atena; a la cati- fa vermella, Zendaya ja pertany a l’Olimp.
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