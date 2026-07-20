El petit poble envoltat de cales on Amancio Ortega passa els estius
El fundador d'Inditex tria la ria d'Aldán, a Pontevedra, com a refugi estiuenc per la seva tranquil·litat i les platges paradisíaques
Hi ha una zona de Galícia que es coneix com el Carib Gallec. Un tram del litoral de la província de Pontevedra ple de cales paradisíaques. En total, n'hi ha una vintena, totes amb aigua cristal·lina i sorra fina i que poca gent coneix. Aquí, no hi ha turisme de masses. I qui sí que les coneix prou bé és l'empresari Amancio Ortega, fundador de Zara (Inditex) i una de les persones més riques del món, que l'ha escollit com a refugi per als estius.
Ni a la Corunya ni a Sanxenxo. Amancio Ortega passa bona part de les vacances a la ria d'Aldán, situada principalment al municipi de Cangas do Morrazo i, en part, també al de Bueu. En realitat no és una ria pròpiament dita, ja que no s'ha format per l'erosió d'un riu, sinó que és una profunda entrada de la ria de Pontevedra.
En aquest entorn privilegiat, un dels pobles que més visita el multimilionari gallec és Aldán. No hi arriba per carretera, sinó amb un gran iot, el Valoria B, de 47 metres d'eslora. Hi va ser fa uns dies i l'embarcació va quedar fondejada davant d'Aldán i de l'antiga fàbrica conservera d'Ameixide.
Les platges preferides de l'amo de Zara
Entre totes les platges de la zona, el fundador de Zara té una predilecció especial per la platja d'Arneles, situada a la parròquia d'O Hío. És una platja freqüentada per embarcacions i ideal per a qui busca tranquil·litat i discreció, lluny dels focus mediàtics.
Es tracta d'una platja semiurbana d'uns 500 metres de longitud, amb aigües calmades des d'on es poden contemplar l'illa d'Ons.
Una altra platja on és habitual veure el iot d'Amancio Ortega és la platja d'Areacova (també coneguda com Aerocova). És un petit paradís amagat que enamora els banyistes per les seves aigües transparents i la sorra blanca i fina. Es troba a la localitat d'Aldán, a uns 30 minuts amb cotxe tant de Vigo com del centre de Pontevedra. Destaca pel seu entorn natural, envoltat d'un pinar situat just darrere de la platja.
Areacova no és una platja gran, sinó una cala d'aigües tranquil·les de 250 metres de llargada i uns 20 metres d'amplada. Disposa de diversos serveis, com ara un restaurant a la part superior de la platja, un xiringuito al costat i dutxes. En canvi, no compta amb servei de socorrisme i les places d'aparcament són limitades.
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