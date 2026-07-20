Shakira enlluerna a la final del Mundial amb un disseny de Roberto Cavalli: 200.000 cristalls Swarovski i 120 hores de brodat
L’exclusiu vestuari de la cantant, que combinava un body de cristalls amb una faldilla de serrells en tons taronges i grocs, estava inspirat en una posta de sol
Regió7
Shakira va ser una de les grans protagonistes del primer espectacle de descans d’una final de la Copa del Món de la FIFA, celebrat al MetLife Stadium, a East Rutherford, on, a més de la seva actuació, va acaparar totes les mirades gràcies al seu vestuari, dissenyat en exclusiva per Roberto Cavalli.
L’artista va lluir un conjunt de dues peces creat pel director creatiu de la firma italiana, Fausto Puglisi, que va destacar pels seus més de 200.000 cristalls Swarovski aplicats a mà i per un elaborat procés artesanal que va requerir més de 120 hores de brodat. El disseny, confeccionat durant més de dues setmanes, estava pensat per brillar sota els focus de l’estadi i acompanyar els moviments de la cantant.
El look combinava un body completament cobert de cristalls amb una faldilla de llargs serrells en tons inspirats en l’anomenada «hora daurada»: taronges, grocs i detalls en rosa. A més, incorporava un estampat exclusiu anomenat Ray of Sunset, una reinterpretació de l’icònic motiu Ray of Gold de Roberto Cavalli.
Inspirat en una posta de sol
Segons va explicar Fausto Puglisi a Vogue, va ser la mateixa Shakira qui va proposar la paleta cromàtica. «Estava inspirada per la bellesa d’una posta de sol taronja amb tocs de rosa intens», va assenyalar el dissenyador, que també va trobar inspiració en els colors i l’arquitectura del barri de La Condesa, a Ciutat de Mèxic.
Per la seva banda, la cantant va assegurar a la mateixa revista que buscava un estilisme que estigués a l’altura de la importància de l’esdeveniment. «Volia alguna cosa que reflectís l’energia de l’actuació, però que també honorés el significat d’una ocasió tan especial. És un esdeveniment global, així que volia un disseny atemporal, modern i amb molt de moviment i personalitat», va explicar.
El conjunt també va suposar una picada d’ullet a un dels moments més recordats de la carrera de Shakira: la seva actuació de Waka Waka durant el Mundial de Sud-àfrica del 2010, per a la qual també va vestir un disseny de Roberto Cavalli.
La posada en escena es va completar amb els 34 ballarins que van acompanyar Shakira sobre l’escenari, vestits també per Roberto Cavalli amb diferents versions de l’estampat Ray of Sunset. Alguns lluïen conjunts de dues peces amb tops creuats i faldilles a joc, mentre que altres van optar per samarretes sense mànigues i pantalons amples, tots dins la mateixa gamma de colors càlids.
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