L'avís de Ramon Vallès, pilot d'avió d'Igualada: "Aquest és l'hàbit més senzill que et pot salvar la vida en un accident"
Els experts conclouen que les possibilitats de morir depenen més del tipus d'accident que no pas del seient que s'ocupa
Goundo Sakho
L'aerofòbia, la por de volar en avió, és probablement una de les fòbies més comunes al món. Un terç de la població mundial la pateix i acostuma a estar relacionada amb la claustrofòbia, la por a les alçades o la possibilitat de patir algun accident, tot i que el risc és molt inferior al d'altres mitjans de transport. Tal com recull National Geographic Espanya, la probabilitat de morir en un accident d'avió és aproximadament d'1 entre 10 i 13 milions, davant d'1 entre 5.000 en cotxe, fet que converteix els avions en un mitjà de transport desenes de vegades més segur. No obstant això, «conèixer els protocols bàsics i saber com actuar davant d'una emergència pot marcar la diferència a l'hora de protegir-te a tu i als teus familiars durant un viatge», afirma el capità d'aviació Ramon Vallès, nascut a Piera i veí d’Igualada, al Trade Talks Podcast.
El mite dels seients del darrere
Hi ha la creença popular que seure a la part posterior d'un avió ofereix més probabilitats de supervivència. Així ho confirma una anàlisi de la revista Time, basada en dades d'accidents de l'Administració Federal d'Aviació (FAA) dels Estats Units, que revela que els seients centrals de la zona posterior tenen una taxa de mortalitat més baixa (28%) que els seients centrals de la cabina (39%).
Tanmateix, un estudi publicat l'any 2006 per investigadors de la Universitat de Greenwich (Regne Unit) va analitzar l'ús de les sortides d'emergència en els accidents aeris i va advertir que, normalment, les persones que es trobaven més a prop d'aquestes tenien més probabilitats de sobreviure.
Supervivència aleatòria
Però el mateix estudi també va observar que, en diversos sinistres, la supervivència va ser aleatòria: les persones mortes estaven distribuïdes entre les supervivents. Així doncs, els experts van concloure que les possibilitats de morir depenien més de les circumstàncies de l'accident (del tipus de col·lisió i de les seves conseqüències) que no pas del seient ocupat.
Accidents superables
«La gran majoria dels accidents aeris són superables, i la majoria de les persones que pateixen accidents sobreviuen», afirma Ed Galea, professor d'enginyeria de seguretat contra incendis a la Universitat de Greenwich i un dels autors de la investigació, en declaracions a la CNN. Des de l'any 1988, els avions estan dissenyats per suportar un impacte amb una força d'acceleració de fins a 16 g (1 g equival a 9,80665 metres per segon al quadrat, la gravetat estàndard), que, per a una persona de 70 kg, significaria una força de xoc equivalent a 4.200 kg sobre el seu cos. Això significa, segons Galea, que en la major part dels accidents és possible «sobreviure al trauma de l'impacte».
Els avions moderns, per la seva banda, estan construïts no només per resistir impactes, sinó també per retardar la propagació del foc, motiu pel qual el professor estima que la probabilitat de sobreviure dins d'un d'aquests aparells és del 90%. El que acostuma a marcar la diferència entre la vida i la mort és la rapidesa amb què s'evacuen els passatgers.
Ser conscient de les teves possibilitats
Per exemple, el gener del 2024, el vol 516 de Japan Airlines va col·lidir amb un avió de la guàrdia costanera a l'aeroport de Haneda, a Tòquio (Japó). Només tres de les rampes d'emergència estaven en condicions de ser utilitzades i, tanmateix, gràcies al comportament dels passatgers i de la tripulació, les 379 persones que viatjaven a l'Airbus van sobreviure.
En aquest tipus de casos, la sort pot estar (o no) del teu costat, però «si ets conscient del que has de fer per millorar les teves possibilitats, augmentaràs encara més les opcions de sobreviure», reconeix Galea. El més important és escoltar les instruccions que ofereix la tripulació abans de l'enlairament sobre, per exemple, el funcionament del cinturó de seguretat.
El capità Ramon Vallès exposa que aquest és un factor crucial: «Corda't el cinturó en tot moment. Tant se val si el vol és tranquil o si el senyal està apagat. En qualsevol moment hi pot haver un moviment inesperat i, si no portes el cinturó posat, et pots fer mal. És l'hàbit més senzill que et pot salvar la vida».
Quatre protocols que et podrien salvar la vida
Portar el cinturó de seguretat cordat és només un dels protocols que cal seguir. Vallès n'exposa quatre més a través d'Instagram:
- No t'enduguis mai els objectes personals: «Una de les instruccions més clares que es donen abans de cada vol és que, en cas d'evacuació, has de sortir sense res a les mans. Cada segon compta i un objecte personal et pot costar la vida o la d'un altre passatger.»
- Controla la medicació i el consum d'alcohol: «Si en algun moment has d'evacuar l'avió corrent, necessites tenir totes les teves capacitats. Una persona excessivament medicada o en estat d'embriaguesa pot no ser capaç de sortir pels seus propis mitjans.»
- Prioritza la teva màscara d'oxigen: «Si l'avió perd pressió, el primer que has de fer és posar-te la màscara abans d'ajudar qualsevol altra persona, fins i tot els teus fills. Sense oxigen perdràs la consciència en qüestió de segons. Un cop te l'hagis posada, els pilots disposen d'uns 22 minuts per descendir fins a una altitud segura.»
- Posa't l'armilla salvavides si hi ha risc d'ameratge: «Les instruccions de seguretat expliquen clarament com col·locar-la i quan s'ha d'utilitzar. L'armilla manté la flotabilitat si quedes inconscient o desorientat després de l'impacte, donant temps als equips de rescat per arribar fins a tu.»
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