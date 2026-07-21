De la ruptura amb una coneguda influencer als problemes de salut mental: així és la vida personal de Ferran Torres
Des dels seus orígens al València CF i la separació dels seus pares fins als seus problemes de salut mental, el jugador ha passat per etapes complicades al llarg de la seva vida
Laura Nuel
Ferran Torres passarà a la història del futbol gràcies al gol que va marcar al minut 106 de la pròrroga en el partit de la final del Mundial que es va jugar aquest diumenge a Nova York entre Espanya i l'Argentina, que va acabar amb la victòria de La Roja. El jugador s'ha convertit en l'heroi que ha aconseguit que la Selecció sigui campiona del món i obtingui la segona estrella, però durant la seva vida personal i la seva trajectòria futbolística ha passat per situacions complicades.
Ferran Torres va néixer a Foios, un municipi del País Valencià, l'any 2000, i des de ben petit sentia una gran passió pel futbol. Al contrari que el seu pare, la seva mare és una gran aficionada a aquest esport, i li va regalar les seves primeres botes de futbol. Des del principi va comptar amb un gran suport per part dels seus pares, que sempre van fer tot el possible per acompanyar-lo a tots els entrenaments i competicions.
Al cap de poc temps, quan era un nen de tan sols sis anys, el València CF el va cridar perquè ingressés al seu club. Quan tenia uns 12 anys, va començar a viure en una residència de l'equip, una etapa que el jugador ha qualificat en ocasions de complicada perquè estava lluny de la seva família i, a més, els seus pares van decidir divorciar-se. Aquesta situació va provocar que el jove futbolista utilitzés l'esport com a refugi, centrant-se a créixer professionalment mentre afrontava una dura etapa a nivell personal.
El davanter ha explicat en més d'una ocasió el fort vincle que manté amb la seva germana Arantxa, sis anys més gran que ell. De fet, tots dos tenen un tatuatge d'una àncora, que representa el suport que es donen i simbolitza la voluntat que tenen de romandre sempre units.
Problemes de salut mental
Amb el temps, el jugador va anar escalant al València CF fins que el 2020 el va fitxar el Manchester City FC, que dirigia Pep Guardiola. El 2021 es va anunciar que Torres marxava al FC Barcelona, on actualment juga com a davanter.
El valencià ha expressat públicament que ha patit problemes de salut mental durant aquests últims anys per les crítiques que va començar a rebre en la seva primera temporada a l'equip blaugrana, quan es va lesionar. El davanter va explicar en una entrevista a The Wild Project que va passar per una mala època en què no sabia gestionar psicològicament la situació perquè havia perdut la confiança en si mateix: «No volia admetre ni creure'm que estava malament. Sabia que m'havia desconcentrat, que no entrenava tant, que no hi dedicava les hores, que no em preparava fora del futbol, però no ho volia afrontar. Pensava que estava bé, però tothom sabia que jo no estava bé».
Torres va reconèixer que va començar a anar al psicòleg i que gràcies a això va saber fer-hi front. Després de les dures crítiques i d'haver necessitat ajuda psicològica, el valencià va començar a ser conegut com «el tauró» el 2023, un sobrenom que va néixer per la seva voluntat de superació i la seva actitud d'alta competitivitat al camp basada en una gran resiliència, una estricta rutina i un aïllament de les xarxes després dels partits.
De fet, el valencià és un dels pilars de La Roja, que després de la derrota al Mundial de Qatar del 2022 va aconseguir el triomf a l'Eurocopa del 2024.
La seva relació amb la filla de Luis Enrique i la recent ruptura amb una influencer
Ferran Torres va mantenir una relació durant més d'un any i mig amb Sira Martínez, amazona de salts i filla de Luis Enrique, exentrenador del Barça i de la Selecció Espanyola. Tots dos van ser una de les parelles del moment des que van fer pública la seva relació a principis del 2022, però el maig de l'any següent van decidir posar fi al seu romanç perquè veien que no funcionava i preferien dedicar-se a les seves carreres professionals.
Tot i que aquesta ha estat l'única relació sentimental que el futbolista ha confirmat, es rumorejava que mantenia un romanç des del maig amb la influencer Martina Alguero, coneguda a les xarxes com Martina Hunter, quan se'ls va veure junts a Eivissa.
El dia abans del partit d'Espanya contra Bèlgica dels quarts de final, Javi Hoyos, el presentador de D Corazón i creador de contingut, va anunciar que tots dos havien deixat de seguir-se mútuament a les xarxes socials, cosa que apuntava que el futbolista s'havia quedat solter en ple Mundial.
Després de parlar amb l'entorn de tots dos, Hoyos va afirmar que «no havien iniciat una relació, tenien un romanç» i que el davanter blaugrana «estava vivint el Mundial solter».
Durant aquest mes de partits, a les xarxes socials s'ha parlat de com Ferran Torres s'ha convertit en un dels jugadors de la Selecció Espanyola que més atrau pel seu físic i el seu nou pentinat, convertint-se, segons els seguidors i aficionats, en un dels futbolistes més guapos del Mundial 2026 i en un dels que més atenció mediàtica ha acaparat.
A banda de futbolista, el davanter del Barça té una vessant solidària. El valencià té dos gossos adoptats i col·labora amb Wild at Heart Foundation, una ONG que lluita pel benestar dels gossos i intenta protegir els que viuen al carrer. Així mateix, també col·labora amb la fundació Kick Out Plastic, que té la missió de lluitar per eliminar els plàstics d'un sol ús i combatre la contaminació que generen.
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