Rosalía la fa grossa amb l'Argentina: crides al boicot i a la devolució d'entrades per als seus concerts a Buenos Aires
J. A. Giménez
Un simple gest a TikTok ha obert una crisi inesperada entre Rosalía i una part del seu públic argentí. La polèmica va començar després de la final del Mundial del 2026, en què Espanya es va imposar a l'Argentina, quan la cantant va compartir una publicació de Mia Khalifa que celebrava la victòria espanyola i es burlava de la derrota de l'Albiceleste.
La controvèrsia arriba, a més, en un moment especialment delicat. Rosalía té programats quatre concerts a Buenos Aires els dies 1, 2, 4 i 6 d'agost, dins de la seva gira "Lux Tour". Les dues primeres actuacions van exhaurir ràpidament les entrades, fet que va portar a afegir dues dates més al Movistar Arena.
El vídeo que va iniciar la polèmica
La publicació original pertanyia a Mia Khalifa, creadora de contingut i exactriu de cinema per a adults que havia mostrat públicament el seu suport a Espanya durant el campionat. Al vídeo apareixia celebrant el resultat de la final mentre sonava "La Perla", una de les cançons de l'àlbum "Lux" de Rosalía.
L'enregistrament anava acompanyat de la frase: «Com sona la vida ara que les perles han estat derrotades». La paraula «perles» funcionava com una referència a la cançó, però nombrosos usuaris argentins van interpretar que s'utilitzava per ridiculitzar els jugadors de la seva selecció o, de manera més àmplia, els aficionats del país.
Rosalía no va escriure inicialment aquest missatge: la seva intervenció va consistir a republicar el vídeo al seu perfil de TikTok. Tanmateix, per a una part dels seus seguidors, compartir-lo implicava donar suport a la burla. La cantant tampoc no va explicar si havia difós la publicació perquè utilitzava la seva cançó, per simpatia envers Mia Khalifa o perquè estava d'acord amb el missatge sobre l'Argentina.
La polèmica es va intensificar quan també van circular imatges de Rosalía celebrant el triomf espanyol i embolcallada amb una bandera d'Espanya. Celebrar la victòria de la seva selecció no va ser el principal motiu de l'enfadament: les crítiques es van concentrar en l'aparent adhesió a un missatge que molts argentins van considerar despectiu.
Peticions de devolució i amenaces de boicot
Les reaccions es van estendre ràpidament per TikTok, Instagram i X. Alguns usuaris van afirmar que vendrien les seves entrades per als concerts de Buenos Aires, mentre que d'altres van demanar que el recinte estigués buit com a forma de protesta. També es van començar a compartir instruccions per sol·licitar la devolució de les entrades adquirides.
Per ara, no existeixen xifres oficials que permetin conèixer quantes entrades s'han retornat realment. Bona part de la protesta es desenvolupa a les xarxes socials, on les crides al boicot poden assolir molta visibilitat sense traduir-se necessàriament en una disminució equivalent de l'assistència.
Tampoc no s'ha anunciat la cancel·lació de cap actuació. Els concerts continuen programats per als dies 1, 2, 4 i 6 d'agost, i l'esdeveniment continua apareixent a l'agenda del Movistar Arena de Buenos Aires.
La resposta del club de seguidors
El club de fans Motomamis Argentina va publicar un comunicat en què reconeixia «l'enuig, la tristesa i la decepció» generats pel gest de la cantant. L'organització va aclarir que està gestionada exclusivament per seguidors i que no forma part de l'equip de Rosalía ni intervé en les seves decisions o publicacions.
El col·lectiu també va demanar que les diferències s'expressessin mitjançant el diàleg i va rebutjar els atacs i l'assetjament contra altres persones. El missatge intentava rebaixar una discussió que, en poques hores, havia passat de les crítiques esportives als insults personals i a les peticions de cancel·lació dels concerts.
Rosalía elimina la publicació
Davant el creixement de la controvèrsia, Rosalía va acabar esborrant el vídeo republicat. Segons les últimes informacions disponibles, l'artista no havia difós cap explicació pública ni havia demanat disculpes pel que havia passat.
L'eliminació del contingut no va aturar immediatament les crítiques. Per a alguns seguidors, esborrar la publicació va ser una manera de reconèixer que havia estat desafortunada. D'altres van reclamar una explicació directa abans de l'arribada de la cantant a Buenos Aires.
La situació suposa un contrast amb la relació que Rosalía havia mantingut fins ara amb l'Argentina. L'expectació pel seu retorn era tan elevada que les actuacions inicials de l'1 i el 2 d'agost van exhaurir les entrades i l'organització va afegir els concerts del 4 i del 6.
El que va començar com una celebració de la victòria espanyola ha acabat convertint-se en un conflicte entre humor, identitat nacional i cultura dels seguidors. A pocs dies dels seus concerts, la veritable dimensió de la polèmica es coneixerà quan Rosalía arribi a Buenos Aires i comprovi si l'enuig expressat a les xarxes també es trasllada al Movistar Arena.
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Via: El Periódico
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