Els campions del món ho celebren a Eivissa: Lamine Yamal, Ferran Torres, Llorente i Oyarzabal, a l’illa
Un dinar davant el mar, partits amb aficionats i diversos dies de descans marquen la seva estada
Alejandra Larrazábal
Eivissa torna a convertir-se en punt de trobada per a les grans figures del futbol espanyol. Lamine Yamal es troba aquests dies a l’illa juntment amb Ferran Torres i Marcos Llorente per celebrar que la selecció espanyola ja té la segona estrella després de guanyar el Mundial de futbol.
Ferran Torres i Marcos Llorente van protagonitzar un dels moments més comentats de la seva estada a l’illa. Van acudir al conegut restaurant Casa Jondal, on van ser rebuts amb una sonora ovació per part dels clients i treballadors de l’establiment.
El moment va quedar recollit en un vídeo difós a través d’Instagram. En les imatges s’observa els dos internacionals entrant al local sense samarreta mentre els presents els dediquen aplaudiments, crits d’ànim. Els jugadors van respondre amb somriures i gestos d’agraïment abans de dirigir-se cap a l’interior del restaurant.
Afecte per als campions
L’escena no va tardar a viralitzar-se a les xarxes socials, on nombrosos usuaris van destacar l’afecte mostrat cap als futbolistes després del recent èxit de la selecció espanyola.
Durant la visita a Casa Jondal, Ferran Torres i Marcos Llorente van disfrutar d’un dinar davant el mar. El jugador de l’Atlètic de Madrid va compartir posteriorment a les xarxes socials una imatge des de l’establiment, en la qual va etiquetar el davanter blaugrana.
A més dels dos futbolistes, Lamine Yamal també es troba aquests dies a Eivissa. La jove estrella del FC Barcelona també ha triat l’illa per desconnectar abans de tornar a la disciplina del seu club i començar la preparació de la temporada vinent.
A tots ells s’hi suma Mikel Oyarzabal, també a l’illa, tot i que no al costat dels seus companys. El davanter de la Reial Societat va coincidir amb diversos aficionats en un dels ports esportius d’Eivissa, on va accedir a fotografiar-se amb ells.
La presència dels quatre internacionals torna a confirmar l’atractiu d’Eivissa entre els esportistes d’elit. Restaurants, marines esportives i platges es converteixen cada estiu en punt de trobada per a futbolistes que busquen descansar després d’una temporada marcada per la màxima exigència esportiva.
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