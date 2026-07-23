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La filla petita d'Angelina Jolie i Brad Pitt també demana eliminar el cognom del seu pare
La decisió de Vivienne Marcheline Jolie segueix els passos dels seus germans Shiloh, Maddox i Zahara, que també han modificat el seu nom
Laura Nuel
Angelina Jolie i Brad Pitt van ser durant anys la parella perfecta de Hollywood i una de les més populars de la indústria de l'entreteniment. Tanmateix, ‘Brangelina’ va arribar a la seva fi quan, el 2016, l'actriu va sol·licitar el divorci, que es va formalitzar el 2024 després de gairebé una dècada de batalles legals. Des d'aleshores, els fills del matrimoni han anat eliminant el cognom patern dels seus noms.
La parella té sis fills, i cinc d'ells han decidit deixar d'utilitzar el cognom ‘Pitt’, alguns de manera legal i altres públicament. Vivienne (2008), la filla més jove de l'exparella, que va complir la majoria d'edat al juliol, ha sol·licitat eliminar legalment el cognom del seu pare. Segons ha informat el mitjà People, en la sol·licitud va al·legar que es tracta d'un motiu “personal”.
Vivienne no és l'única filla del matrimoni que ha demanat eliminar el cognom patern del seu nom. La primera a demanar el canvi de nom va ser Shiloh (2006), la primera filla biològica de l'exparella, la petició de la qual va ser aprovada el 2024. La van seguir Maddox (adoptat el 2002) i Zahara (adoptada el 2005), que van presentar la sol·licitud per treure's el cognom de manera legal l'abril de 2026 i encara estan pendents de resolució. Per la seva banda, Knox (2008), el germà bessó de Vivienne, també ha deixat d'utilitzar públicament el cognom del seu pare.
D'aquesta manera, Shiloh ha passat a anomenar-se Shiloh Jolie; Zahara i Maddox, les vistes dels quals estan programades per al setembre, volen convertir-se en Zahara Marley Jolie i Maddox Chivan Jolie; i Vivienne vol adoptar el nom de Vivienne Marcheline Jolie, una petició que es resoldrà al novembre.
L'únic fill que continua utilitzant el cognom compost ‘Jolie-Pitt’ és Pax (adoptat el 2007), tot i que en el passat ha estat crític amb el seu pare. El 2023, es va fer pública una declaració que va compartir al seu compte privat d'Instagram pel Dia del Pare del 2020, en què carregava durament contra l'actor: “Feliç Dia del Pare a aquest imbècil de primera. Una vegada i una altra demostres que ets una persona terrible i menyspreable. No tens consideració ni empatia cap als teus quatre fills més petits, que tremolen de por en la teva presència. Mai entendràs el mal que has fet a la meva família perquè ets incapaç de fer-ho”.
Segons ha revelat People, una font propera a l'actriu ha assegurat que “si la gent sabés tota la veritat, tindria més empatia pels fills i els respectaria”, i ha afegit que el fet que “no estiguin parlant malament ni compartint detalls públicament només demostra la seva decència”. La mateixa font també ha afirmat que l'actriu “no està lluitant ni està enfadada, només vol que tothom es recuperi”.
L'origen de la fractura familiar
El 2022, van sortir a la llum informes de l'FBI i documents judicials que confirmaven que Jolie havia presentat una demanda contra Pitt en què relatava que l'actor l'havia agredit físicament i verbalment, mentre estava sota els efectes de l'alcohol, tant a ella com a alguns dels seus fills durant un vol en avió privat el 2016.
En aquests documents, l'actriu acusava el seu exmarit d'haver-la agafat pel cap i d'haver atacat dos dels fills que viatjaven a l'avió. A més, també es detallava que l'actor els havia abocat alcohol a sobre i havia empès Jolie contra la paret del lavabo. Aquest altercat va motivar la petició de divorci per part de l'actriu pocs dies després.
Brad Pitt va negar totes les acusacions i les investigacions dutes a terme per l'FBI van finalitzar sense que es presentessin càrrecs penals contra ell. No obstant això, la relació entre l'actor i els seus fills s'ha anat deteriorant cada vegada més amb el pas dels anys.
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