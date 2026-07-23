Rosalía es disculpa per compartir una publicació contra la selecció Argentina: "No vaig llegir el que posava"
L'afició va fer una crida a boicotejar els quatre concerts que la cantant té a Buenos Aires a principis d'agost i els seus seguidors han començat a revendre massivament les entrades
Regió7
Rosalía s'ha disculpat a través de les xarxes amb els seus seguidors argentins després d'haver compartit una publicació contra la selecció albiceleste. Després del triomf d'Espanya al Mundial, l'artista de Sant Esteve Sesrovires va repenjar una publicació de l'exactriu de cinema Mia Khalifa que celebrava la victòria espanyola i es burlava de la derrota d'Argentina.
El gest no va agradar els seguidors de la cantant, que van fer una crida a boicotejar els quatre concerts del Lux Tour que Rosalía té previst celebrar els dies 1, 2, 4 i 6 d'agost a Buenos Aires. Quina acció han pres per a fer-ho possible? Revendre massivament les entrades per als xous.
Aquest dijous l'artista catalana s'ha manifestat a través de les xarxes socials amb una contundent disculpa. "Vaig donar a compartir la publicació perquè sonava La Perla i no vaig llegir el que posava, culpa meva. Perdoneu-me" lamenta en una història d'Instagram. Seguidament, ha publicat un segon missatge on assegura "només tenir amor" per Argentina. El text va acompanyat d'un gran cor.
«Com sona la vida ara que les perles han estat derrotades»
La polèmica va sorgir quan la cantant a republicar el vídeo en que apareixia Khalifa celebrant el resultat de la final mentre sonava "La Perla", una de les cançons de "Lux". L'enregistrament anava acompanyat de la frase: «Com sona la vida ara que les perles han estat derrotades». La paraula «perles» funcionava com una referència a la cançó, però nombrosos usuaris argentins van interpretar que s'utilitzava per ridiculitzar els jugadors de la seva selecció o, de manera més àmplia, els aficionats del país. Rosalía no va escriure inicialment aquest missatge: la seva intervenció va consistir a republicar el vídeo al seu perfil de TikTok. Tanmateix, per a una part dels seus seguidors, compartir-lo implicava donar suport a la burla.
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