Moda
Es revela qui vesteix Lamine Yamal: és Pili, la germana de Rosalía
El jugador del FC Barcelona ha lluït peces de firmes de luxe com Chanel, Hermès i Dior durant les últimes setmanes
Alba Giraldo
Els estilismes de Lamine Yamal fa setmanes que acaparen titulars. Jaquetes de Chanel, bosses d'Hermès i peces de Dior han convertit el futbolista del FC Barcelona en un dels esportistes amb més projecció també en el món de la moda. I aquest divendres s'ha revelat el crossover més inesperat del panorama pop: l'estilista del jugador de la selecció espanyola durant aquestes últimes setmanes ha estat Pilar Vila, la germana de Rosalía.
"He estat fent l'estilisme a Lamineeeeee", ha anunciat ella mateixa a través de les seves xarxes socials, juntament amb un recull d'alguns dels conjunts més comentats que el jugador ha lluït darrerament. De fet, fa unes setmanes va cridar l'atenció un comentari de la mateixa Rosalía en una de les publicacions del futbolista. "Estilasssso", va escriure la cantant, mostrant el seu suport a la seva germana.
Un dels conjunts que més repercussió va generar va ser el que va escollir per a la seva arribada a la concentració prèvia al Mundial: una jaqueta curta de tweed de Chanel de color negre, amb rivets blancs i botons daurats, combinada amb pantalons texans de tall ample, mocassins, cinturó de la firma francesa i una bossa XL bicolor.
Els accessoris també han tingut un paper protagonista en les seves aparicions públiques. Durant el campionat va cridar especialment l'atenció una petita bossa Kelly verda d'Hermès, que va lluir creuada sobre un polo groc de punt i també sobre el xandall de la selecció espanyola. En una altra ocasió va apostar per una bossa HAC 50 grisa de la mateixa firma, personalitzada amb diferents charms. Entre les imatges que ha compartit la germana de Rosalía també es poden veure accessoris de Burberry i una jaqueta bomber de Dior.
Pili fa anys que treballa al costat de Rosalía com una de les peces clau en la construcció de la seva identitat visual. La catalana ha participat en gires i projectes creatius de l'artista, així com en la direcció artística de videoclips i els estilismes d'algunes aparicions públiques de l'estrella internacional.
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