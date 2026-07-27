El xef manresà Jordi Cruz sobre la paternitat: “Cal tenir fills encara que no t'agradi"
Les declaracions no han trigat a fer-se virals a les xarxes, on usuaris de diferents plataformes han criticat la manera de plantejar la paternitat del cuiner manresà
Clara Dalmau / Regió7
"Cal tenir fill encara que no t'agradi". El xef manresà i jurat de 'MasterChef' Jordi Cruz torna a estar al centre del debat per les declaracions fetes al pòdcast B3tter, on ha reflexionat sobre la paternitat. El cuiner bagenc, que té dos fills amb la seva parella, l’arquitecta brasilera Rebecca Lima, ha assegurat que “cal tenir fills, encara que sigui un” perquè, al seu parer, “et dona una segona etapa de la vida on la química ja no és la mateixa, on la prioritat no ets tu”.
Durant la conversa, el xef ha insistit que l’arribada dels fills suposa un canvi vital i que omple una etapa de la vida que, d’una altra manera, pot quedar buida: “Ai, que avorrit sense això. Quin complement tan bo, que bonic construir alguna cosa en equip amb la teva sang”.
Com ha acabat sent pare de dos nens?
“Dona molt de sentit a una segona etapa de la vida, que et portarà fins al final, i que deixaràs a una altra personeta seguint coses. Doncs mola, és molt necessari”, ha afegit, tot i que immediatament ha matisat que “no és obligatori”. Cruz també ha sorprès en explicar com va acabar sent pare: “A mi em va obligar la meva dona a tenir fills, em va obligar ella. Ella ho marcava tot, deia: ‘Aquí ens casarem, aquí diràs que sí...’. Jo soc molt bon manat. Soc un soldat, formo part d’un equip, la meva obligació és complir”.
Polèmica a les xarxes
Les declaracions no han trigat a fer-se virals i han provocat una polèmica a Instagram, on nombrosos usuaris han criticat tant el missatge com la manera de plantejar la paternitat.
Entre els comentaris més compartits destaquen alguns com: “Tenir fills per donar sentit a la teva vida quan la il·lusió s’ha esgotat? Tenir fills ha de respondre a un desig i a una voluntat ferma, seriosa i reflexionada”; “Si no t’agrada ni et crida, no has de ser pare. És una responsabilitat molt gran per afrontar-la com si fos un repte personal. Va molt més enllà”; o “Que trist que algú t’obligui a tenir fills i encara més trist és acceptar-ho si no volies”.
La controvèrsia també ha arribat a X, on un tuit, que acumula milers de visualitzacions, resumeix bona part de les crítiques rebudes pel cuiner: “Jordi Cruz dient que tenir un fill és ‘quin complement tan bo’ i que cal tenir-los encara que no t’agradin. Si us plau, traieu-li els micròfons ja”.
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