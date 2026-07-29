Quatre dones acusen l’actor Jared Leto d’agressió sexual i abús de menors
Els incidents haurien tingut lloc entre el 2002 i el 2016, quan l’actor tenia entre 30 i 40 anys
EFE
Quatre dones han acusat l’actor i músic nord-americà Jared Leto, guanyador d’un Òscar i líder de la banda ‘30 Seconds to Mars’, de conducta sexual delictiva quan elles eren adolescents, segons un documental de la cadena BBC. El programa, que s’emetrà aquesta nit per l’emissora britànica, es titula ‘Jared Leto: El secret fosc de Hollywood’ i en ell diverses dones afirmen que l’actor, de 54 anys, va tenir un comportament sexual inapropiat amb elles.
D’acord amb la BBC, els incidents haurien tingut lloc entre el 2002 i el 2016, quan l’actor tenia entre 30 i 40 anys. Les dones l’acusen d’agressió sexual i violació de menors, així com de l’ús de llenguatge explícit i inapropiat cap a adolescents, segons el documental, que inclou també testimonis de dues persones que van treballar amb la banda de Leto.
En concret, una de les dones va afirmar haver patit una agressió sexual al lavabo d’un motel quan tenia 17 anys, mentre que una altra va relatar que l’estrella de Hollywood la va amenaçar amb una agressió sexual quan tenia 19 anys, després d’haver-se quedat a soles inesperadament amb ell en una habitació d’hotel.
Una tercera va descriure haver mantingut relacions sexuals amb l’estrella a Califòrnia quan tenia 17 anys, fet que es classificaria legalment com a abús sexual a una menor, i una quarta dona va dir haver estat objecte de manipulació per part de Leto, ja que l’actor es va valer de la seva fama per fer-li repetides trucades de contingut sexual explícit quan ella tenia 16 anys.
L’emissora afirma haver vist fotografies i missatges que donen suport a les històries de les dones, així com testimonis corroborats per amics i familiars.
Leto ha tingut una trajectòria destacada des de la dècada de 1990 i va guanyar un Òscar com a actor de repartiment per la pel·lícula ‘Dallas Buyers Club’.
La seva banda de rock, ‘30 Seconds to Mars’, es va formar el 1998 i és coneguda per temes com ‘The Kill’, ‘Kings and Queens’ i ‘This Is War’.
La BBC afirma que va intentar posar-se en contacte amb l’actor però que aquest no ha respost a les acusacions.
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