Rosalía arriba a Buenos Aires per a quatre concerts després de la polèmica per crítiques a l’Argentina
L’artista catalana es va disculpar després de compartir una publicació de Mia Khalifa arran de la victòria d’Espanya al Mundial que va generar controvèrsia
EFE
Rosalía ha arribat aquest dijous a Buenos Aires per presentar el seu ‘Lux Tour’ enmig d’una virulenta polèmica desencadenada després de compartir una publicació en què es qualificava de “perles” els jugadors de la selecció argentina de futbol, fet pel qual es va disculpar i va afirmar que havia estat un error. Tot i això, es va generar una suposada intenció de devolució d’entrades.
En temps de cancel·lacions i campanyes digitals negatives, l’artista de Sant Esteve Sesrovires va quedar enmig del foc creuat quan va compartir un vídeo de la influencer Mia Khalifa, cosa que va provocar una allau de missatges ofensius i que l’algoritme va viralitzar sense mesura.
“Em va molestar moltíssim i em va sorprendre perquè si hi ha un país que sempre li ha expressat estima és l’Argentina”, ha dit a EFE Oriana Tambucci, de 27 anys, a qui li costa creure que Rosalía no “hagi estat al corrent de la campanya anti-Argentina que es va muntar”. Oriana es refereix a una narrativa viral que incloïa des de suposades ajudes arbitrals al Mundial fins a acusacions de racisme, incloses crítiques pel suport que va rebre l’Argentina d’Israel durant la competició. Tot plegat va encendre els ànims a base de ‘scroll’.
“Vaig intentar retornar les entrades perquè se’m van passar les ganes d’anar al concert”, reconeix Oriana, que va rebre la mateixa resposta que altres persones des de l’organització: hi ha un termini de deu dies després de la compra per fer devolucions.
Martina Cesio, estudiant de Dret de 22 anys, diu que va enviar una sol·licitud basada en la Llei de Defensa del Consumidor i que encara no ha rebut resposta. “A mi no em va molestar el tema futbolístic. Té dret a vacil·lar-nos perquè som molt creatius per burlar-nos dels altres. El que no em va agradar és que fos en el context d’una campanya anti-Argentina”, ha dit a EFE María Guerrero, de 36 anys, que, com la gran majoria, mai no va pensar a revendre la seva entrada.
Rosalía va demanar perdó a les xarxes socials i va al·legar que havia compartit la publicació “sense veure què deia”, que només s’havia fixat en la seva cançó.
Onada de fúria digital
L’onada de fúria va derivar en la cancel·lació d’un concert homenatge que s’havia de celebrar a la ciutat de Còrdova, mentre circulava el rumor que Rosalía suspendria els seus concerts a Buenos Aires, així com falses cancel·lacions d’esdeveniments als quals mai no estava previst que la cantant assistís. Fins i tot van circular agendes falses de Rosalía a l’Argentina.
Botigues en línia van oferir descomptes si es mostrava la devolució de les entrades i el presentador Jey Mammón va anunciar que cancel·laria l’emissió d’una entrevista amb Rosalía que mai no havia fet.
Sol Guilio, una ‘motomami’ de la província de Formosa que viatjarà 1.100 quilòmetres amb la seva filla per assistir a les quatre dates de la cantant a Buenos Aires, està convençuda que “l’odi ven”. “Això és una mostra de com es pot manipular, fomentar i monetitzar l’odi”, diu a EFE aquesta mare fanàtica de Rosalía.
Malgrat una suposada intenció massiva de devolució d’entrades manifestada a les xarxes socials, les peticions no van arribar a l’1% de les 50.000 entrades venudes, segons van dir a EFE fonts de la productora encarregada de l’esdeveniment, que va preferir no donar detalls de quantes se n’havien retornat.
Tot i que a les xarxes socials hi va haver una intensa revenda d’entrades, com és habitual en concerts d’aquesta envergadura, cap de les fonts consultades va associar l’escàndol amb aquesta revenda.
Més enllà del ‘bait’
El març del 2019 Rosalía va començar la seva gira de ‘El Mal Querer’ a Buenos Aires, la ciutat on “el cel va néixer”, com canta a ‘Lux’, i en les seves tres visites a l’Argentina va demostrar una connexió molt especial amb el públic. “Qui ha cancel·lat Rosalía? Farà quatre Movistar Arena!”, va ironitzar la cantant argentina Lali Espósito en defensar-la: “Jo la conec i puc donar fe que és molt respectuosa amb el nostre país”.
Tot i això, des del Govern s’ha alimentat la polèmica. El canceller Pablo Quirno va dir dimecres que Rosalía va haver de “fer marxa enrere” en la publicació compartida perquè li va “fer mal a la butxaca”. I aquest dijous, el Butlletí Oficial va publicar un decret del president Javier Milei pel qual es prohibeix l’entrada al país o es pot expulsar els estrangers que agredeixin els argentins.
Mentrestant, les fans de Rosalía continuen il·lusionades: intercanvien fotos de vestits clericals i preparen lletres per aixecar un cartell col·lectiu quan soni ‘Magnolias’. Algunes, amb ironia, es fan dir “perletes”. “Crec que es disculparà en directe i tot anirà bé”, ha dit María, que ha afegit: “Les cancel·lacions em tenen farta, cal ser una mica més benevolent en aquests temps tan espantosos”.
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