Famosos
Kiko Rivera reapareix per primera vegada després de patir el seu segon ictus
El DJ reprèn la seva rutina després de rebre l'alta hospitalària, prioritzant la seva recuperació al costat de la seva parella i la seva família
Europa Press
Kiko Rivera torna a poc a poc a la normalitat després d'haver viscut un dels moments més durs de la seva vida. Després de rebre l'alta hospitalària pel segon ictus que ha patit fa tot just uns dies, el DJ ha aprofitat per sortir tranquil·lament a esmorzar amb la seva parella, Lola García, que no s'ha separat d'ell en cap moment.
El cantant afronta ara una nova etapa completament diferent en què la seva prioritat ja no són els escenaris ni els compromisos professionals, sinó una recuperació plena al costat de les seves filles, la seva mare i la Lola. De fet, ja ha cancel·lat tota la seva agenda per centrar-se exclusivament en la seva salut.
Les primeres imatges del fill de la Pantoja després d'abandonar l'hospital mostren un Kiko tranquil, acompanyat en tot moment per la Lola, que s'ha convertit en el seu principal suport durant aquest complicat procés.
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