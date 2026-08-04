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Cristiano Ronaldo i Georgina estiuegen al Castell de Manresa…però no és al Bages

La finca, situada a Alcúdia (Mallorca), és una residència de luxe amb vistes a la badia de Pollença i totes les comoditats d’un complex exclusiu

Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo, en una imatge d'arxiu

Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo, en una imatge d'arxiu / Europa Press

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez han triat el Castell de Manresa per passar l’estiu. Malgrat el nom, però, la finca no es troba a la capital del Bages, sinó a l’illa de Mallorca, on la parella s’ha instal·lat després del Mundial i enmig dels rumors sobre un possible casament.

El futbolista i la model han tornat a refugiar-se a l’illa balear, un dels seus destins preferits any rere any, com han assegurat mitjans com Semana o Vanitatis. En concret, ho han fet al conegut Castell de Manresa, situat a la zona d’Alcúdia, al nord de Mallorca, una finca exclusiva que s’ha convertit en el seu particular paradís estiuenc.

L’espai destaca per oferir una combinació molt buscada pels famosos: màxima privacitat i un entorn privilegiat amb vistes a la badia de Pollença. La propietat, que ocupa 150.000 m2, disposa de vuit habitacions amb bany privat i cinc edificis històrics addicionals que permeten allotjar convidats i garanteixen una absoluta intimitat, amb panoràmiques sobre el mar i el paisatge mediterrani de boscos que l’envolta.

A més, el complex inclou equipaments propis d’una residència d’alt nivell, com piscina, pista de tennis i la possibilitat de practicar equitació, factors que contribueixen a convertir-lo en un autèntic oasi.

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L’origen de la propietat es remunta al 1715, quan es va construir com a fortificació defensiva per vigilar la costa mallorquina. Amb el pas del temps, però, l’edifici s’ha rehabilitat fins a convertir-se en una residència de luxe lluny de l’abast de la majoria de butxaques.

El castell de Manresa, a Menorca

El castell de Manresa, a Menorca / Castell de Manresa

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