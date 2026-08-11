Rosalía fa broma a Rio de Janeiro sobre les relacions obertes: «Demanen foc i no aguanten la calor»
Les declaracions van formar part del confessionari que la cantant va fer durant un concert juntament amb l'artista Marina Sena
EFE
«Demanen foc i després no aguanten la calor», va fer broma maliciosament aquest dilluns la cantant catalana Rosalía durant el seu primer concert a Rio de Janeiro, després d’escoltar l’artista brasilera Marina Sena, que va explicar que es va prendre molt seriosament una proposta de relació oberta al «confessionari».
Sena, una de les veus de la nova generació de la música brasilera i autora d’èxits com Ai que delícia o verão i Mande um sinal, va explicar en aquest particular espai de l’espectacle que als 21 anys es va enamorar d’un home que, al principi, no li corresponia de la mateixa manera. Quan finalment van començar una relació, però, ell li va proposar obrir-la a altres parelles.
La brasilera va confessar que va acceptar la proposta i va sorprendre el públic en afirmar que, durant un temps, va arribar a tenir fins a un nòvio diferent cada setmana. «Demanen foc i després no aguanten la calor», va respondre Rosalía entre rialles i amb picardia.
El confessionari va ser un dels moments de més complicitat entre Rosalía i un públic majoritàriament carioca, en una nit marcada per l’escalf que l’artista va mostrar envers els seus seguidors i per la majestuositat de la posada en escena. Com si es tractés d’una extensió de l’univers espiritual i teatral creat per la cantant, el públic es va mimetitzar entre els cants operístics, la música sacra i el pop electrònic que Rosalía va portar a l’escenari.
Àngels, núvies i dimonis van sortir a la llum al Farmasi Arena de Rio després d’haver estat atrapats durant hores entre impermeables, a la intempèrie i sota una pluja inclement, esperant que obrissin les portes del recinte per al concert.
En una mena d’aquelarre, van ballar i cantar al ritme de la catalana, que ràpidament va entrar en calor amb els seus seguidors i que es va expressar amb un portuguès clar i perfecte que, en alguns moments, va acabar convertint-se en «portuñol».
Rosalía oferirà el seu segon concert a Rio de Janeiro aquest dimarts i després viatjarà a Mèxic, on té previstes vuit actuacions. Posteriorment, continuarà cap a San Juan de Puerto Rico, on posarà punt final a la seva gira el 3 de setembre.
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