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El curiós mètode que utilitza Rosalía per reservar en un restaurant de Barcelona: "Ens vam posar nerviosos"

La cantant va acudir a un dels establiments gastronòmics més populars de la Ciutat Comtal: el Bar Bocata

Rosalía a la gala dels Grammy

Rosalía a la gala dels Grammy / Getty Images

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Ricardo Castelló

Rosalía és una de les cantants més populars de la indústria musical. En aquesta ocasió, la intèrpret de 'La Perla' no és notícia pel llançament d’un dels seus nous temes, sinó per una curiosa experiència que va relatar Quim Crespo, propietari del Bar Bocata, un dels establiments més populars de Barcelona.

El propietari del local va explicar l’anècdota al programa 'Vamos a ver', conduït per Patricia Pardo, on va revelar que la cantant catalana va reservar una taula al Bar Bocata a nom d’una altra persona, concretament el de Violeta Mangriñán, una de les creadores de contingut més destacades del país.

"A Violeta no la coneixíem. Vam deduir que la trucada que vam rebre una hora abans que arribés Rosalía dient que venia Violeta Mangriñán era seva, però tampoc sabem si és cert. Potser volia venir Violeta i finalment no va poder i va venir Rosalía", va assegurar.

El propietari va comentar que la intèrpret de 'Berghain' "va demanar molta menjar", per la qual cosa "part del menjar se’l va endur a casa".

Rosalía animant la selecció Espanyola al Mundial

Rosalía animant la selecció Espanyola al Mundial / Arxiu

Crespo no va desaprofitar l’oportunitat de demanar-li una foto, però finalment va ser un vídeo: "Tenir la cantant catalana de referència a la nostra ciutat, a Barcelona, és sens dubte un plaer i una campanya brutal. Com a gent que estimem la ciutat i el país, tenir el nostre referent mundial menjant amb nosaltres, sens dubte ho notem i ho agraïm un munt".

El propietari del Bar Bocata va assenyalar que la cantant és "molt transparent", però va reconèixer que quan la van veure entrar "ens vam posar molt nerviosos".

El Bar Bocata, el lloc de moda a Barcelona

El Bar Bocata, el lloc de moda a Barcelona / SPORT

Violeta Mangriñán es pronuncia al respecte

Després de tot l’enrenou generat a les xarxes socials, l’exconcursant de 'Supervivientes' es va sincerar sobre com ha encaixat que Rosalía utilitzi el seu nom per demanar una taula.

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"Ho he vist perquè m’ho van enviar per Instagram, tot i que al principi no en vaig fer cas, però després vaig dir: 'Què és això?'. A mi no em molesta gens, mentre m’inviti a un matcha, cap problema", va exposar la creadora de contingut a través del seu canal de WhatsApp.

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