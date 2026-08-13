Nova revolució als Informatius Telecinco: Ángeles Blanco demana deixar de presentar amb Carlos Franganillo per no competir amb el seu marit, Vicente Vallés
La periodista demana un canvi d’horari per poder compaginar la feina amb la seva vida familiar
La nova temporada televisiva que començarà al setembre portarà nous canvis als Informatius Telecinco. Després de la sortida de María Casado, que el passat mes de juliol va abandonar l’edició del cap de setmana per marxar a Canal Sur, la cadena també haurà de reorganitzar els seus espais informatius durant els dies laborables.
I és que Ángeles Blanco ha demanat a la direcció deixar l’edició de prime time, que presenta amb Carlos Franganillo, per la impossibilitat que suposa aquest horari per conciliar-lo amb la seva vida familiar, segons ha avançat Informalia i ha pogut verificar YOTELE, del grup editorial de Regió7.
La periodista està casada amb Vicente Vallés, que presenta l’edició nocturna d’Antena 3 Noticias, de manera que tots dos han de competir cara a cara per la mateixa audiència. Si la cúpula accedeix a la petició d’Ángeles Blanco, podria tornar a la franja de migdia, on ja havia estat fins a la temporada passada i que actualment presenta Isabel Jiménez en solitari.
La cadena de Mediaset no aconsegueix remuntar la crisi que travessa i que és especialment greu en els espais informatius, quan es compleixen dos anys i mig de la renovació integral d’Informativos Telecinco amb l’arribada de Carlos Franganillo a la presentació de l’informatiu de la nit i de Paco Moreno a la direcció de l’àrea.
Amb el pas dels mesos, l’audiència s’ha anat reduint cada vegada més i actualment ni l’edició de les 15.00 hores ni la de les 21.00 hores aconsegueixen assolir una quota de pantalla de dos dígits. Només El Matinal, amb Bricio Segovia, supera habitualment el 10% de share.
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