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Michael Bublé es declara admirador de Bertín Osborne i protagonitza un duet inesperat: "El meu heroi"

El duet interpreta ‘Fly Me to the Moon’ en un inesperat moment que va convertir-se en un dels més emocionants del concert

El cantant canadenc Michael Bublé, durant el concert que va oferir al Festival de Cap Roig, el 20 d’agost de 2025

El cantant canadenc Michael Bublé, durant el concert que va oferir al Festival de Cap Roig, el 20 d’agost de 2025 / Siu Wu / EFE

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Chance (Europa Press)

Marbella

La XVII Gala Starlite Occident va tornar a convertir Marbella en un dels grans epicentres de l’estiu per a la música i les celebritats internacionals. L’esdeveniment solidari, celebrat a la Cantera de Nagüeles, va reunir nombroses personalitats del món de l’espectacle i va deixar un dels moments més comentats de la nit amb una trobada inesperada entre Michael Bublé i Bertín Osborne, que va acabar transformant-se en un duet improvisat davant de tots els assistents.

El cantant canadenc va acudir a la gala acompanyat de la seva esposa, l’actriu argentina Luisana Lopilato, una de les premiades de la vetllada. Tot i que inicialment va mantenir-se en un discret segon pla, va acabar protagonitzant una de les escenes més especials de la nit al costat de Bertín Osborne, que exercia com un dels presentadors de l’esdeveniment juntament amb Valeria Mazza.

Tot va començar quan el canadenc va voler expressar públicament l’admiració que sent pel cantant espanyol. «Soc el seu fan número u. El meu heroi», va assegurar amb entusiasme, provocant la sorpresa i els aplaudiments de tots els presents. La confessió va deixar Bertín sense paraules i va donar pas a un moment completament espontani.

Després d’aquestes paraules, tots dos van decidir interpretar ‘Fly Me to the Moon’, el mític tema popularitzat per Frank Sinatra. L’actuació va tenir lloc fora de l’escenari principal, envoltats d’invitats i assistents a la gala, fet que va fer que el moment resultés encara més proper i especial. Abans de començar la cançó, Bublé va interrompre Bertín per demanar-li que comencessin amb un ritme més pausat, un gest que va despertar els somriures dels presents i va reflectir la complicitat que tots dos van mostrar durant tota la interpretació.

Complicitat

La química entre els dos artistes va ser evident des del primer instant. Entre bromes, mirades de complicitat i un respecte mutu palpable, van interpretar el clàssic amb una naturalitat que va acabar conquerint el públic. En acabar la cançó, tots dos van rebre una llarga ovació i van arrencar els aplaudiments de tots els assistents, convertint el duet en un dels moments més celebrats de la gala.

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L’elecció de ‘Fly Me to the Moon’ no va ser casual. Bertín Osborne ha interpretat aquest tema en nombroses ocasions al llarg de la seva carrera, especialment en concerts dedicats al repertori clàssic americà i a les cançons popularitzades per Frank Sinatra.

Via: El Periódico

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