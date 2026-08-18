Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
Altmayer era conegut per haver produït les pel·lícules ‘OSS 117’ i ‘Brice de Nice’, amb Jean Dujardin, i, més recentment, ‘Alpha’, de Julia Ducournau
Agències
Mathilde Favier, directora de Relacions Públiques de Dior Couture, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer, van morir dilluns a la tarda, 17 d’agost, en un tràgic accident de trànsit a prop de Thouars, al nord-oest de Poitiers, segons ha informat aquest dimarts la Fiscalia de Niort. La parella va morir dilluns cap a les 16.00 hores quan el seu vehicle «va xocar contra un camió que circulava en sentit contrari mentre avançaven un altre vehicle», va precisar el fiscal adjunt de Niort, Nicolas Leclainche, que ha obert una investigació per «homicidi involuntari comès per un conductor» amb l’objectiu de determinar les circumstàncies exactes dels fets.
Mathilde Favier, de 57 anys, era directora de Relacions Públiques de la firma Dior, mentre que Nicolas Altmayer, productor cinematogràfic de 61 anys, estava al capdavant de la societat Mandarin & Compagnie juntament amb el seu germà Éric. El president i conseller delegat de LVMH, Bernard Arnault, va expressar la seva tristesa al compte d’Instagram de Dior i va retre homenatge a qui «va dedicar tants anys de la seva vida a posar la seva passió, la seva energia i el seu talent al servei de la casa Dior». «Era una dona excepcional, l’alegria contagiosa, el talent i la lleialtat de la qual eren exemplars», va declarar pel mateix canal la consellera delegada de Dior, Delphine Arnault.
Nicolas Altmayer era conegut per haver produït les pel·lícules ‘OSS 117’ i ‘Brice de Nice’, amb Jean Dujardin, i, més recentment, ‘Alpha’, de Julia Ducournau, i ‘Monsieur Aznavour’, amb l’actor Tahar Rahim. «Ha mort un gran productor», va declarar el director Fabien Onteniente, quatre de les pel·lícules del qual van ser produïdes per la companyia de Nicolas Altmayer i el seu germà, entre elles ‘Jet Set’ i ‘3 Zéros’.
El 2017, el productor va rebre, juntament amb el seu germà, el Premi Daniel Toscan du Plantier, concedit per l’Acadèmia dels César i que distingeix el millor productor francès de l’any. La seva filmografia com a productor es va caracteritzar per l’eclecticisme, alternant comèdies populars i drames d’autor com ‘Frantz’, de François Ozon, o ‘Saint-Laurent’, de Bertrand Bonello. «Commoció i tristesa. Nicolas Altmayer era un gran productor. Un suport i un amic», va escriure François Ozon a X.
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