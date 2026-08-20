Vela
Mor José Cusí, el gran amic de Joan Carles I lligat durant dècades a Mallorca i guanyador històric de la Copa del Rei
El regatista català, armador del Bribón durant tres dècades, va guanyar sis vegades la regata més prestigiosa de la Mediterrània, cinc amb el pare de Felip VI
Sebastià Adrover
El nom de José Cusí Ferret, empresari i navegant barceloní mort aquest dimecres, està lligat a Mallorca i a la Copa del Rei de vela des de la seva primera edició el 1982. Conegut com el creador de la saga de velers ‘Bribón’, que va patronejar el rei Joan Carles I, i per ser un dels amics més íntims del monarca, a qui va conèixer a principis dels anys setanta, ha mort aquest dimecres als 92 anys a Barcelona.
La seva mort ha causat una gran tristesa en el món de la nàutica mallorquina, ja que durant més de tres dècades va ser una figura habitual de la regata més prestigiosa de la Mediterrània. De fet, la seva presència al Reial Club Nàutic de Palma era habitual abans, durant i després d’una competició que va guanyar en la barbaritat de sis ocasions (1984, 1985, 1993, 1994, 2000 i 2011). Perquè Cusí va ser molt més que el guardià dels secrets de l’actual pare de Felip VI i persona clau en la gran relació de la família reial amb el mar.
És indubtable que la seva figura de gran armador també li va donar prestigi. L’esportista, que va patir un ictus el novembre del 2021 que el va deixar amb problemes de mobilitat i en un estat de salut molt debilitat, va vèncer en cinc de les sis ocasions en què va participar, amb Joan Carles I com a patró del Bribón, un dels vaixells més guardonats de la història de la Copa del Rei, juntament amb els projectes de Pedro Campos, que la va guanyar deu vegades, i Javier Banderas, nou. De fet, la saga de l’embarcació es va retirar del circuit oficial el 2011 amb un gran triomf que posaria fi a 38 anys d’història de l’equip. Va ser el colofó perfecte a una trajectòria sensacional a la seva estimada Badia de Palma.
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