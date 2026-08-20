Troben mort al sofà de casa seva el presentador i actor Ray MacDonald als 49 anys
Commoció després de la mort sobtada del conegut ‘youtuber’ i exfutbolista a Bangkok; la policia descarta indicis de violència a l’escena
Kevin Rodríguez
Commoció en la indústria de l’entreteniment després de confirmar-se la tràgica mort de Ray MacDonald als 49 anys. Les autoritats de Tailàndia han informat de la troballa del cos sense vida del popular presentador, model i actor escocès —establert des de fa anys al país asiàtic— a l’interior del seu domicili familiar a Bangkok.
El tràgic succés va tenir lloc aquest mateix dijous, quan la seva esposa va anar a despertar-lo per portar junts el seu fill al seu primer dia d’escola. En adonar-se que el comunicador no reaccionava i es trobava completament inconscient al sofà, davant del televisor, va alertar immediatament els serveis d’emergència, que només van poder certificar la seva mort a la seva arribada.
Segons recull l’informe policial preliminar publicat per The Examiner, no s’han detectat signes de violència ni al cos de MacDonald ni a l’escena dels fets.
Tot i que les causes exactes de la mort estan pendents dels resultats definitius de l’autòpsia, fonts properes assenyalen que el presentador travessava una etapa de molta exigència laboral. MacDonald acumulava mesos d’intenses jornades de feina i patia un quadre de fatiga extrema.
La notícia ha sorprès el seu entorn i els seus milers de seguidors, amb qui havia de compartir una jornada molt especial acompanyant el seu fill en l’inici del curs escolar. Després d’un breu pas pel futbol durant la seva joventut, MacDonald va fer el salt al món del modelatge, la interpretació i la televisió, i va participar en nombroses sèries i pel·lícules.
En els darrers anys es va mantenir allunyat de la interpretació per dedicar-se completament a la seva faceta de presentador i creador de continguts a través del seu canal de YouTube, Rayron, especialitzat en viatges i rutes internacionals.
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