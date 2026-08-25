‘Nepo baby’
North West, estrella als 13 anys: la filla de Kim Kardashian i Kanye West també somia servir cafès a Starbucks
Cabells blau, pírcings i ungles impossibles... La primogènita de la parella més famosa del planeta parla a ‘Dazed’ de la seva carrera musical, de la jaqueta de Michael Jackson que guarda al seu armari i de l’únic límit que li han posat els seus pares: perforar-se el pont del nas
Laura Estirado
North West té 13 anys, un EP publicat, una actuació en solitari en un festival i una vida que, des d’abans de néixer, ha transcorregut davant de les càmeres. Però entre estudis d’enregistrament, desfilades i focus, la filla gran de Kim Kardashian i Kanye West assegura que hi ha una experiència molt més corrent que li agradaria provar: treballar a Starbucks quan compleixi 14 anys.
La confessió apareix en una nova entrevista amb ‘Dazed’, que la converteix en protagonista del seu número de tardor del 2026. Preguntada per què faria si no fos artista, North descarta aquella antiga idea de convertir-se en jugadora de bàsquet i respon que vol tenir «una feina normal». La normalitat, en el seu cas, vindria amb davantal verd i probablement algun client demanant-li una foto al costat del cafè.
El detall de Starbucks és el que més eco ha trobat en la premsa nord-americana. No obstant, en la mateixa entrevista l’adolescent deixa clar que servir cafès seria, en tot cas, una activitat paral·lela: North West no pensa abandonar la música. Al contrari. Considera que el pitjor consell que ha rebut ha sigut esperar per començar la seva carrera i descriu com a dia perfecte un que encadeni assaig, estudi d’enregistrament i, si pot ser, un gran concert.
‘N0rth4evr’, el seu debut
El seu debut, ‘N0rth4evr’, va arribar al maig, quan encara tenia 12 anys, amb una barreja de rage rap, emo, ‘hyperpop’, rock alternatiu i metall. Al juny va fer la seva primera actuació en solitari en un festival, el Summer Smash de Chicago. I tot i que la gira conjunta que havia anunciat amb Molly Santana va acabar cancel·lant-se al juliol, el seu discurs no és precisament el d’algú que estigui pensant a frenar. Entre les seves referències apareix Lil Uzi Vert, l’àlbum del qual ‘Pink Tape’ defineix com una inspiració determinant per al seu propi projecte.
Imatge impactant
L’entrevista també dibuixa una adolescent molt conscient de la seva imatge. El seu cabell blau està inspirat en Hatsune Miku, TikTok i Pinterest li serveixen per construir moodboards d’ungles i pentinats i els pírcings formen part de la seva manera d’expressar-se. Hi ha, però, un límit familiar. North vol perforar-se el pont del nas i els seus pares no l’hi permeten.
A l’armari tampoc falten peces amb història. North revela que una de les seves possessions preferides és una jaqueta que va pertànyer a Michael Jackson, regal de la seva mare. A aquesta hi suma unes Geobasket de Rick Owens, un altre indici que el seu concepte de fons d’armari s’allunya força del de qualsevol adolescent de la seva edat. La revelació sobre la peça del rei del pop ha sigut un altre dels detalls ràpidament recollits per la premsa de celebritats nord-americana.
Entre una jaqueta de Michael Jackson, un debut musical precoç, el pèl blau i la idea de servir cafès als 14, North West compon una versió bastant singular de l’adolescència.
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