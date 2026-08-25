El 'pizzaiolo' Eric Alaya critica el tiramisú que fa Jordi Cruz: "Va dient que es fa amb Amaretto i això és rotundament fals"
El propietari d’Il Figlio di Emiliano de Sabadell carrega contra el cuiner manresà en un vídeo del creador de contingut Peldanyos: "Ara mateix és el meu arxienemic"
El pizzaiolo Eric Ayala, propietari de la pizzeria Il Figlio di Emiliano de Sabadell i conegut a les xarxes com a @ericayalapizzaiolo, ha carregat contra el xef manresà Jordi Cruz en un vídeo publicat pel creador de contingut gastronòmic Peldanyos, Sergio Bolaños, a TikTok. Durant una conversa mentre tastaven una pizza a la terrassa d'un local, Ayala acusa Cruz de difondre informació falsa sobre la gastronomia italiana.
"És un dels mentiders més grans que hi ha ara mateix a les xarxes socials", afirma el pizzaiolo. Ayala posa com a exemple unes declaracions del xef sobre l'elaboració del tiramisú: "Va dient que el tiramisú clàssic es fa amb Amaretto (una beguda alcohòlica destil·lada italiana amb gust d'ametlles dolces) i això és rotundament fals. El tiramisú clàssic és només cafè i ja està".
Davant les crítiques, el creador de contingut valencià li pregunta directament si té «pique» amb el cuiner de Manresa. "Jordi Cruz ara mateix és el meu arxienemic", respon Ayala, abans d'afegir: "Per mi és una persona a qui li falta la veritat".
Apasionat de la pizza napolitana
Eric Ayala, nascut a Sant Quirze del Vallès el 1998, va tornar de Nàpols amb l'objectiu de fer realitat el seu somni de muntar una pizzeria napolitana a Catalunya. Il Figlio di Emiliano, oberta l'octubre del 2023, destaca per la seva aposta pels productes elaborats pel mateix pizzaiolo: en un petit obrador propi produeix mozzarella fior di latte i de búfala. Per aconseguir la matèria primera, treballa amb granges de Catalunya i d'Osca, i fins i tot ha viatjat en furgoneta fins als peus del Vesuvi per seleccionar personalment els tomàquets que utilitza.
En paral·lel al desenvolupament del projecte, el seu perfil s'ha projectat amb força a les xarxes en els darrers anys, on comparteix la seva passió per la pizza napolitana. Actualment, el seu perfil acumula 229.000 seguidors.
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