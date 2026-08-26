Carlos (87 anys) va superar un problema de salut i va decidir sortir a viatjar: «Relaciono els viatges amb el gaudi, amb viure en pau. No tinc cap altra aspiració a la vida, només vull viure tranquil, sense cap conflicte amb ningú»
L’avi explica que la clau per viatjar és la senzillesa: «El que he après durant aquests anys és que es pot viatjar gairebé sense res»
Oriol García Dot
Hi ha vegades que la gent passa per situacions molt complicades i, quan aconsegueix superar-les, canvia la seva mentalitat per sempre. Aquest és el cas de Carlos, un home argentí que va superar un problema de salut fa uns anys i va decidir sortir a viatjar per tot el país.
La seva història i el seu dia a dia els han documentat Ger i Chelo, dos periodistes que van deixar les seves feines als mitjans de comunicació per viatjar i van començar a entrevistar altres viatgers i persones que havien apostat per una vida diferent al seu canal de YouTube, 'Pibitos Viajeros', que té més de 65.000 subscriptors.
En un dels seus vídeos més virals, entrevisten Carlos, un home de 87 anys que viu a Mar del Plata i que, després de superar un greu problema de salut, va decidir adaptar la seva Peugeot Partner com a autocaravana i començar a viatjar sol per tot l'Argentina.
Per què va començar a viatjar?
Així és com Carlos explica per què va començar a viatjar: «Vaig tenir un problema de salut important i no podia sortir de casa. Vaig patir un vessament cerebral i podia parlar, però amb dificultat; per això em vaig quedar a casa durant molt de temps. Un dia vaig dir: “No em puc quedar assegut al menjador esperant que em mori”. Així que vaig començar a viatjar per tot el país i ja no he parat mai més».
Tot i que la seva passió és viatjar i sempre vol conèixer llocs nous, té una limitació: «L'únic que no m'interessa és sortir del país, per si torno a tenir un problema de salut. El viatge més llarg que he fet ha estat a la Patagònia. De tota manera, això no em preocupa gaire, perquè l'Argentina té tants llocs que no acabes mai de recórrer-la».
Renovació anual del carnet de conduir
Carlos ha conduït tota la vida, però ha de renovar el carnet de conduir cada any a causa de la seva edat: «Des que tinc setanta i escaig anys, em donen el permís de conduir només per un any. Em fan un examen escrit, que és un formulari amb un munt de preguntes i que ocupa tres pàgines. Després em fan la prova pràctica amb un inspector de la municipalitat al meu costat».
Un cop va decidir fer aquest gran canvi a la seva vida, Carlos va haver d'iniciar el procés d'adaptació de la seva furgoneta, que és bastant petita. Tot i això, hi ha construït una petita llar sobre rodes que li permet disposar d'aigua, electricitat, un lavabo portàtil, un llit plegable i fins i tot uns petits calefactors per als mesos més freds de l'any.
Viatjar significa pau
Amb aquesta furgoneta, aquest home de 87 anys és capaç de descobrir fins als racons més remots de l'Argentina, una cosa que ell associa amb gaudir: «Relaciono els viatges amb el gaudi, amb viure en pau. No tinc cap altra aspiració a la vida, només vull viure tranquil, sense cap conflicte amb ningú, prenent mate i llegint. M'ha arribat el moment de gaudir, després de tants anys treballant».
Finalment, Carlos dona una gran recomanació a totes les persones que volen viatjar d'aquesta manera: «L'únic que cal tenir són ganes absolutes. No cal res més, només voler i poder. Després ja et pots preparar una furgoneta, però n'he vist alguns que van només amb un matalàs, una cuineta i s'ho fan com poden. El que he après durant aquests anys és que es pot viatjar gairebé sense res. Cal anar al més simple».
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