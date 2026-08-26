Mor l'àvia de Gerard Piqué, Lina Rovira, als 102 anys
Va guanyar una gran popularitat després de participar en un capítol del programa El Foraster el gener del 2025
Regió7
La família de Gerard Piqué està de dol per la mort de Lina Rovira Montsant, àvia paterna de l'exfutbolista, que ha mort als 102 anys. Rovira, molt coneguda a Sant Guim de Freixenet, va guanyar una gran popularitat arreu de Catalunya després de participar en un capítol del programa El Foraster, presentat per Quim Masferrer.
La família s'ha acomiadat de Lina Rovira aquest dimecres al migdia en una cerimònia celebrada a l'església del Sagrat Cor de Sant Guim. La vetlla s'havia fet aquest dimarts al municipi.
Rovira era la mare de Joan Piqué, pare de l'exjugador del FC Barcelona, i va ser una figura molt estimada dins la família. La seva aparició a El Foraster va acabar convertint-la en un dels rostres més recordats del programa, quan Quim Masferrer va visitar Sant Guim de Freixenet en un capítol emès el gener del 2025. El presentador va conversar amb ella a la residència de monges de Cervera, on vivia després d'haver complert els 100 anys. Durant la trobada, Lina Rovira va parlar amb emoció dels seus fills i nets i va deixar clar el profund afecte que sentia per la seva família.
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