Cases reials
El rei Harald de Noruega, «molt greu» després que hagi empitjorat el seu estat de salut
La casa reial emet un nou comunicat sobre el monarca, de 89 anys, mentre Haakon i la reina Sonja cancel·len els seus compromisos oficials
Laura Estirado
La preocupació per la salut del rei Harald V de Noruega s’ha disparat aquest dijous després que la casa reial noruega hagi difós un nou i breu comunicat en el qual qualifica de «molt greu» l’estat del monarca. Harald, de 89 anys, continua ingressat al Rikshospitalet d’Oslo des del 17 d’agost.
«Kong Haralds helsetilstand er svært alvorlig», ha informat el Palau. Una frase que es pot traduir com «l’estat de salut del rei Harald és molt greu» i que suposa un canvi significatiu respecte a les informacions oficials difoses a principis de setmana, quan la institució assegurava que la seva situació es mantenia estable.
Impacte mediàtic
La notícia ha provocat una immediata reacció a Noruega. El diari ‘VG’ ha situat l’evolució del monarca entre les seves principals informacions del matí, mentre altres mitjans noruecs segueixen minut a minut els moviments de la família reial noruega i els canvis a la seva agenda oficial.
El nou informe arriba després de diversos dies especialment delicats. Harald va ser hospitalitzat inicialment a causa d ’una acumulació de líquids relacionada amb el tractament amb cortisona que rebia per una anèmia hemolítica. Posteriorment, el Palau va comunicar que s’havia detectat una infecció bacteriana a la sang, per la qual va començar a rebre tractament amb antibiòtics.
Durant el cap de setmana el seu estat havia empitjorat, tot i que la casa reial va explicar després que el rei havia respost al tractament i es mantenia estable. La nova expressió utilitzada aquest dijous, «molt greu», marca per tant un gir en la comunicació oficial sobre la seva evolució.
Haakon i Sonja cancel·len els seus compromisos
La gravetat del moment també es reflecteix a l’agenda de la casa reial. El príncep hereu Haakon, que exerceix actualment com a regent davant la baixa del seu pare, ha cancel·lat els seus compromisos, igual com la reina Sonja.
Durant els últims dies, diferents membres de la família han acudit al Rikshospitalet.’ Aftenposten’ va informar aquest dimecres de la presència a l’hospital de Haakon, la princesa hereva Mette-Marit, el príncep Sverre Magnus i la mateixa reina Sonja. Altres familiars, entre ells la princesa Ingrid Alexandra i la princesa Märtha Louise, també han visitat el rei durant el seu ingrés.
L’atenció de la premsa noruega s’havia intensificat ja abans del nou comunicat. ‘Dagbladet’ recollia aquest dimecres la creixent inquietud entorn del monarca i l’interès que la seva hospitalització està despertant també fora de Noruega.
Harald V, que ocupa el tron des del 1991, ha patit diversos problemes de salut durant els últims anys. El 2024 va haver de ser hospitalitzat durant un viatge privat a Malàisia per una infecció i, després de tornar a Noruega, se li va implantar un marcapassos permanent.
Per ara, el Palau no ha ofert més detalls mèdics sobre la causa concreta del nou empitjorament. L’última comunicació oficial deixa, no obstant, pocs dubtes sobre la preocupació existent a Oslo.
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