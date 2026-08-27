Disseny ‘top’
Rosalía, a l’estil de Carrie Bradshaw, a Ciutat de Mèxic: la diva catalana llueix el mític estampat de diari amb un model de Desigual
La cantant, que es troba a Ciutat de Mèxic amb la seva gira ‘LUX Tour 2026’, ha estat fotografiada amb un disseny de la marca catalana, de 89,95 euros, que torna a portar al carrer el mític newspaper print
Laura Estirado
L’estampat de diari torna a ser notícia. Després que Dior i Chanel recuperessin aquesta primavera un dels estampats més reconeixibles de la història de la moda, ara és Rosalía qui el torna a portar al carrer. La cantant ha estat fotografiada a Ciutat de Mèxic amb un vestit de diari de Desigual que recorda inevitablement una de les imatges més famoses de Carrie Bradshaw (Sexe a Nova York) caminant per Manhattan amb aquell inoblidable disseny de John Galliano per a Dior.
Rosalía es troba aquests dies a la capital mexicana amb el seu ‘LUX Tour 2026’, que ha arribat al Palacio de los Deportes amb quatre concerts programats els dies 24, 26, 28 i 29 d’agost. I entre actuació i actuació ha convertit els carrers de la ciutat en la seva particular passarel·la.
A les imatges, l’artista apareix caminant amb els cabells recollits amb llaços negres, ulleres de sol estretes i ballarines negres. Però tot el protagonisme se l’emporta el vestit: una peça midi i sense mànigues, de fons cru, sobre la qual se superposen titulars, fotografies, columnes i diferents tipografies que imiten les pàgines d’un diari.
El model pertany a Desigual, que recupera així per a la seva última col·lecció un motiu que també forma part de l’arxiu gràfic de la firma barcelonina. Està confeccionat amb 100% viscosa, té escot rodó, tall recte i faldilla fluida de silueta evasé, i es ven per 89,95 euros.
De Carrie Bradshaw a Rosalía
L’associació amb Sexe a Nova York resulta gairebé automàtica. Per a qui va viure la moda de principis dels anys 2000, parlar d’un vestit amb estampat de diari significa parlar de Carrie Bradshaw. El personatge interpretat per Sarah Jessica Parker va aparèixer amb un dels dissenys més famosos de la col·lecció tardor-hivern 2000 de John Galliano per a Dior durant la tercera temporada de la sèrie, després d’una nova ruptura amb Mr. Big.
La televisió va fer la resta. Aquell vestit va passar de la passarel·la a l’imaginari col·lectiu i va acabar convertint-se en un dels looks més icònics de Carrie Bradshaw. El 2022, un exemplar es va arribar a vendre a Bonhams per 15.300 dòlars.
Però Carrie no va inventar res.
La història del newspaper print es remunta, almenys, al 1866. Aquell any, Matilda Butters, esposa del polític australià William Butters, va assistir al Mayor’s Fancy Dress Ball de Melbourne amb un espectacular vestit batejat com ‘The Press’.
La peça estava confeccionada amb panells de setí blanc sobre els quals s’havien imprès pàgines de 13 diaris de Melbourne, entre ells The Age, The Argus, Herald i Punch. Un vestit de diari literal, més d’un segle abans que Carrie Bradshaw el convertís en objecte de desig.
De Schiaparelli a Galliano
Dècades més tard, Elsa Schiaparelli va traslladar aquella idea al llenguatge de la moda moderna. El 1935, la gran rival de Gabrielle Chanel va crear un estampat a partir de notícies reals publicades sobre ella mateixa i els seus èxits.
Hi havia titulars sobre l’obertura del seu taller a la Place Vendôme, sobre els seus perfums i sobre les seves col·leccions. Segons va explicar posteriorment a la seva autobiografia, Shocking Life, la inspiració li havia arribat en observar a Dinamarca les dones dels pescadors, que es posaven diaris retorçats al cap per protegir-se de la pluja.
Schiaparelli el va aplicar a bruses, mocadors, barrets i peces de bany. Als anys 60, el motiu va fer el salt definitiu a la cultura pop gràcies als vestits de paper i a imatges com la de Twiggy lluint-ne un el 1967.
I llavors va arribar Galliano.
L’any 2000, el dissenyador va recuperar els diaris per a Dior dins de la seva controvertida proposta ‘Hobo Chic’, inspirada en les persones sense llar de París, els rodamons dels anys 20 i 30 i les fotografies de Diane Arbus. En aquell moment, la col·lecció va ser acusada de romantitzar la pobresa, però algunes de les seves peces van acabar adquirint la categoria d’icones.
Especialment després de passar per l’armari de Carrie Bradshaw.
Dior i Chanel ja ens havien avisat
El vestit que ara llueix Rosalía tampoc no apareix de manera aïllada. El retorn de l’estampat de diari és una d’aquelles petites coincidències que permeten detectar cap a on es mou la moda.
El maig passat, Dior i Chanel el van recuperar pràcticament al mateix temps en les seves col·leccions Crucero.
Jonathan Anderson va avançar la seva nova etapa a Dior amb una campanya protagonitzada per l’actriu Alison Oliver i diverses bosses cobertes de tipografies de premsa, en un diàleg evident amb l’arxiu de Galliano.
Mentrestant, Matthieu Blazy va portar la seva pròpia interpretació de l’estampat a la desfilada Chanel Cruise 2026/27, presentada a Biarritz, combinant-lo amb codis mariners i referències a la història de Gabrielle Chanel.
El diari de Desigual
Ara Rosalía se suma a aquesta història. La interpretació de Desigual té, però, el seu propi gir. La marca no reprodueix les pàgines d’un diari existent, sinó que ha dissenyat el seu propi diari fictici. Entre les notícies, fotografies i elements tipogràfics apareixen el nom de la firma i referències gràfiques a alguns moments de la seva història, de manera que el teixit funciona també com una mena de recorregut per l’arxiu creatiu de la companyia.
I el vestit de Rosalía no està sol. Desigual ha convertit el motiu en una càpsula més àmplia en què l’estampat de diari apareix en tops, faldilles, camises, pantalons i accessoris.
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