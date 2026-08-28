Dol a Noruega
Harald V de Noruega i la família reial espanyola: el ‘nòvio’ que van voler per a Sofia i l’amic de Joan Carles en les regates a Mallorca
La mort del monarca noruec tanca més de sis dècades de relació entre les dues cases reials: de les càbales matrimonials del vell Gotha a les regates de Palma i un vincle que Felip VI va prolongar com a padrí d’Íngrid Alexandra
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Laura Estirado
Abans de ser el gran amor de Sonja Haraldsen,Harald de Noruega, que ha mort aquest divendres als 89 anys, ja tenia nòvia als diaris. O, almenys, candidata. A finals dels anys 50, quan els casaments reials encara s’estudiaven gairebé com a acords diplomàtics, el jove hereu noruec va ser aparellat amb Sofia de Grècia, la futura reina d’Espanya. La mort de Harald V recupera així una d’aquestes històries del Gotha (normes de llinatge i protocol que regeixen la reialesa europea) que no va arribar a l’altar, però sí que va deixar més de mig segle de proximitat entre les cases reials d’Espanya i Noruega.
La mateixa reina Sofia va desmuntar després la llegenda romàntica. Va explicar que el 1959 va arribar a Noruega sense haver vist mai Harald i va descobrir que la premsa d’Oslo ja publicava les seves fotografies com a possible parella. «Jo sé que hi va haver interès a casar-nos. Es van provocar trobades, es van fer càbales, va córrer molta tinta», va recordar al seu dia. Hi va haver projecte dinàstic; festeig, no.Harald ja estava enamorat en secret de Sònia, la plebea per la qual acabaria plantant cara a les convencions de palau. Sofia es va casar amb Joan Carles el 1962.
Amistat a quatre bandes
El que podria haver sigut una aliança matrimonial va acabar convertit en una amistat entre quatre. Harald i Sònia van trobar en Joan Carles i Sofia companys de generació i de regnat. També de vacances. El noruec, que va participar en tres Jocs Olímpics com a regatista, va anar durant anys a Mallorca per disputar la Copa del Rei de vela. Allà el protocol quedava a terra: Harald i Joan Carles eren amics, però també competidors. El 2006 el mateix monarca va explicar que l’estreta amistat amb la família reial espanyola pesava en les seves freqüents visites a l’illa.
La relació també va tenir catifa vermella. Harald i Sònia van fer una visita d’Estat a Espanya el 1995, quan Joan Carles li va concedir el Collar del Toisó d’Or. Onze anys després, els reis espanyols van viatjar oficialment a Oslo; ja ho havien fet el 1982, encara sota el regnat d’Olav V. Harald i Sònia van ser a més a Madrid el 2004 per al casament de Felip i Letícia.
Estreta amistat
Els aniversaris van acabar de mostrar on acabava el protocol i començava l’afecte i una estreta amistat. Quan Harald i Sònia van celebrar junts els seus 80 anys el 2017 van ser Joan Carles i Sofia, ja emèrits, els que van viatjar a Oslo en representació espanyola.
Amb Felip VI el vincle va passar de generació. El rei d’Espanya és un dels padrins d’Íngrid Alexandra, filla de Haakon VIII i Mette-Marit i avui princesa hereva de Noruega. El 2019 va viatjar a Oslo per a la seva confirmació i va posar al costat de Harald en la fotografia familiar. El 2022 va tornar per a la gran gala pels 18 anys de la seva fillola.
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