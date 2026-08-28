Cases reials
Mette-Marit, nova reina consort de Noruega en el seu moment més crític: recuperant-se d’un trasplantament de pulmó, esquitxada pel cas Epstein i amb el seu fill, Marius Borg, condemnat per violació
Haakon VIII hereta el tron i ella, el lloc que un dia va conquistar Sònia: la plebea que va escandalitzar Noruega el 2001 culmina 25 anys de transformació de la corona amb una biografia feta d’amor, llibres i segones oportunitats
Laura Estirado
A Mette-Marit, nova reina consort de Noruega,la corona li ha arribat des d’un hospital. Harald V ha mort aquest divendres a les 6.35 del matí al Rikshospitalet d’Oslo, el mateix centre on, tot just dos mesos abans, ella
va rebre el pulmó que li ha permès continuar vivint. Haakon VIII, el seu marit des de fa 25 anys, s’ha convertit automàticament en rei i ella, als 53, en reina de Noruega. Mai una promoció dinàstica havia arribat en un moment tan poc triomfal.
La nova reina va néixer a Kristiansand el 1973 i va créixer a Vågsbygd, la menor de quatre germans, molt lluny del protocol. Va ser cambrera, va estudiar, va passar una temporada a Austràlia i va arribar a la vida de Haakon amb un fill petit i una biografia que la Noruega de principis de segle va examinar com si fos un expedient. Havia freqüentat ambients de festa en els quals circulaven drogues i, tres dies abans del seu casament del 2001, va comparèixer davant de la premsa per lamentar aquella etapa i condemnar-ne el consum. No va intentar vendre una infància de porcellana. Aquesta imperfecció, que primer va amenaçar de devorar-la, va acabar sent part del seu atractiu.
Mare soltera
Haakon i Mette-Marit s’havien conegut el 1999 en un festival de música. Ella era mare soltera; ell, l’hereu. La història tenia ecos inevitables deHarald i Sonia de Noruega: el pare de Haakon també havia hagut de lluitar per casar-se amb una plebea, després d’anys d’espera i resistència dinàstica. Però on Harald va trobar obstacles, Haakon va trobar en els seus pares una memòria útil. El 2001 es van casar a la catedral d’Oslo, amb Marius com patge. Anys després, Haakon va resumir l’enamorament sobtat dient que «es nota quan Mette entra en una habitació»? «Em va veure. Em va entendre. Va sentir curiositat per mi. I em va sostenir». L’amor, en aquesta família, ha sigut també una forma de modernització institucional.
A Skaugum van construir una família de tres fills: Marius Borg Høiby, de una relación anterior de Mette-Marit, e Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. Haakon va assumir des del principi el paper de padrastre de Marius, que mai va tenir títol ni funcions reals. Ara Ingrid Alexandra passa a ser princesa hereva i encarna el futur dinàstic; Marius, en canvi, representa la crisi més dolorosa de l’esfera privada. En junio fue condenado por dos delitos de violación, además de agresión y maltrato en una relación de pareja, a cuatro años de prisión. Va ser absolt de dos càrrecs més de violació i la seva defensa va anunciar recurs. Marius Borg Høiby, fill de Mette-Marit, s’ha convertit així en un dels problemes d’imatge més grans de la nova casa reial.
Salpejada per Epstein
L’altre gran cop porta un cognom mundialment tòxic. Elsdocuments del cas Jeffrey Epstein publicats el 2026 van revelar prop de400 missatges entre Mette-Marit i Jeffrey Epstein,intercanviats durant diversos anys després que el financer hagués sigut condemnat per delictes sexuals. El mitjà noruec ‘VG’ va concloure que el contacte va ser més extens i personal del conegut i va confirmar que la llavors princesa es va allotjar quatre dies el 2013 a la casa d’Epstein a Palm Beach. Mette-Marit i Epstein van tornar així al centre de l’actualitat internacional. La reina pidió disculpas por su "mal juicio" y, en una entrevista con NRK, aseguró que había sido "manipulada y engañada". No està acusada de cap delicte, però el problema per a una reina no sempre és penal: també és de criteri, imatge i confiança pública.
Lectora voraç
I, no obstant, reduir la biografia de Mette -Marit als escàndols seria perdre el personatge. La nova reina és una lectora voraç. La casa reial enumera entre les seves aficions l’art, el disseny, el cine, el teatre, el teixit i el punt, a més dels passejos i la vida a l’aire lliure. Va convertir la literatura en una de les seves senyes institucionals amb el ‘Tren de la Literatura’: una iniciativa que va posar en marxa el 2014 per fomentar la lectura i promocionar la literatura noruega, recorrent diferents zones de Noruega amb tren acompanyada d’escriptors, i a les parades s’organitzen trobades amb lectors, converses, lectures i activitats en biblioteques i altres espais culturals.
També ha defensat els llibres com una escola d’empatia: «No puc imaginar una vida sense llibres». Musicalment és bastant menys solemne del que exigeix una tiara: ha recomanat Bon Iver i Kate Bush i ha parlat del seu gust per Prince, Eurythmics i Annie Lennox; a casa, durant anys, Marius imposava també Beyoncé, Rihanna i R & B.
Estil assenyat, sofisticat i elegant
L ’estil de Mette -Marit funciona de manera semblant: més escandinau que princesa de conte. ‘Vogue Scandinavia’ defineix la seva manera de vestir amb tres adjectius bastant precisos: assenyada, sofisticada i elegant. Al llarg dels anys ha preferit les línies depurades, els vestits de silueta neta i els abrics ben tallats a la teatralitat d’altres ‘royals’. Fins i tot el seu vestit de núvia del 2001 va ser un exercici de contenció: una imatge que encaixava millor amb aquella noia nòrdica que amb una princesa sortida d’un àlbum d’estampes.
El seu problema més seriós, no obstant, no cap en una portada de societat. Diagnosticada el 2018 amb fibrosi pulmonar crònica, va anar empitjorant fins a necessitar un trasplantament de pulmó. La intervenció es va realitzar el 17 de juny d’aquest any, i va ser considerada exitosa; va rebre l’alta el 14 de juliol, tot i que la casa reial ja havia advertit d’una recuperació llarga. A l’abandonar l’hospital va parlar de l’òrgan rebut com «el regal de la vida». Ara aquest regal coincideix amb l’obligació més gran de la seva vida pública: Mette-Marit es converteix en reina de Noruega acabada de diagnosticar de pulmó,mentre el país estrena rei i ella encara es recupera d’uns pulmons nous.
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