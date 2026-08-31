Els famosos que ens han deixat l’estiu del 2026: de Dolly Parton, Bonnie Tyler i Sam Neill a Juan Tamariz i el rei Harald
Alguns van arribar a edats excepcionals, mentre que d’altres van morir quan les seves trajectòries encara tenien molt recorregut per davant
Laura Estirado
L’estiu del 2026 ha deixat una llarga llista d’absències en el cinema, la música, la literatura, la televisió, les arts escèniques i fins i tot en les cases reials. En poques setmanes s’han succeït els comiats de figures tan populars com Dolly Parton, Bonnie Tyler, Sam Neill, Juan Tamariz o Manolo Solo, juntament amb noms essencials de la cultura espanyola i catalana com Luis Goytisolo, Josep Vallverdú, Pepe Habichuela, Delfín Amaya o Joan Roca. També Noruega ha perdut el seu rei Harald V.
Alguns van arribar a edats excepcionals, mentre que d’altres van morir quan les seves trajectòries encara tenien molt recorregut per davant.
Juliol
Lauren Bennett, cantant
La cantant britànica Lauren Bennett va assolir fama mundial gràcies a la seva participació a 'Party Rock Anthem', el gegantí èxit de LMFAO que va dominar les llistes internacionals el 2011. Més tard va formar part del grup femení G.R.L.
Va morir als 36 anys. La causa de la mort no ha transcendit.
Victor Willis, cantant
La veu de Victor Willis va quedar unida per sempre a Village People, on interpretava l’inconfusible policia del grup. Va ser, a més, un dels autors d’himnes de la música disco com 'Y.M.C.A.', 'Macho Man' i 'In the Navy', cançons que van convertir la formació en un dels fenòmens culturals més reconeixibles de finals dels anys 70.
Va morir als 74 anys després d’una breu però agressiva malaltia. Posteriorment, la seva vídua va explicar que patia càncer primari de fetge amb metàstasi.
Manuel Arjona, cantant
Manuel Arjona va pertànyer a la primera etapa de Locomía, el grup que va convertir els seus enormes ventalls, les seves espatlleres impossibles i la seva estètica eivissenca en una de les imatges més extravagants i reconeixibles del pop espanyol. A més de la seva vinculació amb la música, Arjona també va desenvolupar una trajectòria artística relacionada amb la pintura.
Va morir als 58 anys, de manera sobtada mentre dormia al seu domicili.
Louise Lasser, actriu
L’actriu Louise Lasser va ser una figura singular de la comèdia nord-americana. Va treballar en diverses pel·lícules de Woody Allen, amb qui va estar casada, però va assolir un autèntic estatus de culte com a protagonista de 'Mary Hartman, Mary Hartman', una sàtira televisiva que va trencar convencions als anys 70.
Va morir als 87 anys per causes naturals, al seu domicili de Manhattan.
Bonnie Tyler, cantant
Poques veus eren tan immediatament reconeixibles com la de Bonnie Tyler. La cantant gal·lesa va convertir el seu timbre trencat en un tret distintiu i va deixar cançons com 'Total Eclipse of the Heart', 'It's a Heartache' i 'Holding Out for a Hero', convertides en himnes de la cultura popular.
Va morir als 75 anys per complicacions després d’una intervenció intestinal d’urgència a Portugal.
Wai Ching Ho, actriu
L’actriu Wai Ching Ho es va fer especialment popular entre una nova generació d’espectadors gràcies a Madame Gao, la malvada enigmàtica que va interpretar a 'Daredevil', 'Iron Fist' i 'The Defenders'. La seva carrera, però, va ser molt més extensa i va incloure teatre, cinema i televisió, a més de treballs de doblatge.
Va morir als 82 anys, després de patir un ictus.
Gilda Love, transformista
Gilda Love va ser una figura històrica del transformisme barceloní i una memòria viva de la cultura LGTBI de la ciutat. Artista durant més de sis dècades, la seva trajectòria va travessar la clandestinitat i la repressió franquista fins a convertir-la en una de les grans icones dels escenaris del Raval.
Va morir als 100 anys.
Luis Goytisolo, escriptor i acadèmic de la RAE
L’escriptor barceloní Luis Goytisolo va ser una de les figures fonamentals de la narrativa espanyola contemporània. Membre de la Real Academia Española i premi Nacional de las Letras, va construir una obra literària ambiciosa, el punt culminant de la qual se sol situar en la tetralogia 'Antagonía'.
Va morir als 91 anys.
Sam Neill, actor
Per a diverses generacions, Sam Neill serà sempre el paleontòleg Alan Grant que intentava sobreviure entre dinosaures a 'Parc Juràssic'. Però l’actor neozelandès va desenvolupar durant més de mig segle una filmografia extraordinàriament variada, des de 'El piano' i 'Calma total' fins a grans produccions de Hollywood i nombroses sèries de televisió.
Va morir als 78 anys a causa d’una pneumònia. Havia rebut tractament els anys anteriors per un limfoma, tot i que aquesta no va ser la causa directa de la seva mort.
Ascen López, actriu
L’actriu Ascen López va desenvolupar una extensa carrera sobre els escenaris i davant de les càmeres. Una de les seves últimes aparicions va ser a la sèrie 'Muertos S.L.', on va interpretar Nieves Torralba, a més de participar en produccions com 'Machos alfa', 'Águila Roja' o 'Amar en tiempos revueltos'.
Va morir als 69 anys.
Brenda Fricker, actriu
La irlandesa Brenda Fricker va fer història en convertir-se en la primera actriu del seu país a guanyar un Oscar gràcies a la seva interpretació a 'El meu peu esquerre'. Per a milions d’espectadors també era la tendra dona dels coloms que ajudava Kevin a 'Sol a casa 2: Perdut a Nova York'.
Va morir als 81 anys després d’un període prolongat de problemes de salut.
Tom Chadbon, actor
El britànic Tom Chadbon va construir una d’aquelles carreres plenes de personatges secundaris recognoscibles. Al llarg de diverses dècades va aparèixer en produccions tan diferents com 'Doctor Who', 'Joc de trons' i nombroses sèries de la televisió britànica.
Va morir als 80 anys, després d’una breu malaltia.
Kaylee Hottle, actriu
Kaylee Hottle es va donar a conèixer internacionalment interpretant Jia a 'Godzilla vs. Kong' i posteriorment a 'Godzilla x Kong: The New Empire'. La jove actriu sorda s’havia convertit en un dels rostres més estimats de les noves entregues cinematogràfiques dels dos monstres.
Va morir als 18 anys per les lesions sofertes en un accident de trànsit a Maryland.
Josep Vallverdú, escriptor
La literatura catalana va perdre un dels seus autors més longeus i prolífics amb Josep Vallverdú. Creador de l’entranyable gos 'Rovelló', va publicar centenars de títols entre narrativa infantil i juvenil, memòries, poesia, traduccions i literatura per a adults.
Va morir als 103 anys.
Joan Roca, músic
Joan Roca va ser durant dècades una peça essencial d’Antònia Font. Sempre allunyat del protagonisme, va sostenir des del baix el so d’una de les bandes més originals i influents que ha donat el pop en català.
Va morir als 53 anys, després d’una llarga malaltia.
Chuck Russell, cineasta
El cineasta nord-americà Chuck Russell va quedar especialment associat a 'La màscara', la comèdia fantàstica que va disparar definitivament la fama de Jim Carrey i va presentar al gran públic Cameron Diaz. També va dirigir títols com 'Malson a Elm Street 3', 'The Blob', 'Eraser' i 'El rei Escorpí'.
Va morir als 74 anys, inesperadament al seu domicili.
William Orbit, productor
El productor britànic William Orbit va ser un dels grans arquitectes del pop electrònic de les últimes dècades. El seu nom va quedar especialment vinculat a 'Ray of Light', l’àlbum amb què Madonna va protagonitzar una de les reinvencions més celebrades de la seva carrera. També va treballar amb Blur, U2, All Saints, Pink i nombrosos artistes internacionals.
Va morir als 69 anys, al seu domicili.
Phyllida Law, actriu
L’escocesa Phyllida Law va desenvolupar durant dècades una sòlida carrera al teatre, el cinema i la televisió. Va compartir pantalla en diverses ocasions amb les seves filles, les també actrius Emma Thompson i Sophie Thompson, en pel·lícules com 'Molt soroll per no res', 'The Winter Guest' o 'Emma'.
Va morir als 94 anys, pacíficament al seu domicili i envoltada de la seva família.
Manolo Solo, actor
Manolo Solo va ser un dels secundaris més respectats i reconeixibles del cinema espanyol contemporani. Capaç de convertir personatges petits en presències memorables, va guanyar el Goya per 'Tarde para la ira' i va treballar a les ordres d’alguns dels principals directors espanyols de les últimes dècades.
Va morir als 62 anys a conseqüència d’un càncer.
Agost
Vincent Pastore, actor
L’actor Vincent Pastore va assolir la immortalitat televisiva com a Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero a 'Els Soprano'. El seu personatge es va convertir en una de les figures més recordades de la sèrie de David Chase, tot i que Pastore també va acumular nombrosos papers de mafiós en pel·lícules i sèries com 'Un dels nostres' o 'Carlito’s Way'.
Va morir als 80 anys al seu domicili del Bronx.
Pepe Habichuela, mestre flamenc
El guitarrista granadí Pepe Habichuela va pertànyer a una de les grans nissagues del flamenc espanyol. Va tocar al costat d’artistes com Camarón de la Isla i Enrique Morente i la seva guitarra va contribuir a establir ponts entre la tradició flamenca, el jazz i altres músiques.
Va morir als 82 anys, després d’una llarga malaltia que l’havia mantingut allunyat dels escenaris des del 2024.
Felipe 'Lipe' Gutiérrez, músic
Felipe 'Lipe' Gutiérrez, l’inconfusible baixista amb ulleres de Tequila, va formar part de la banda que a finals dels anys 70 va insuflar joventut i desvergonyiment al rock espanyol. Cançons com 'Salta!!!', 'Dime que me quieres' o 'Rock and Roll en la plaza del pueblo' van acabar convertides en clàssics generacionals.
Va morir als 68 anys.
Víctor Coyote, agitador cultural
El gallec Víctor Coyote va fer de la barreja de disciplines una forma de vida. Fundador de Los Coyotes, músic, dissenyador gràfic, il·lustrador, autor de còmic i cineasta, va transitar durant dècades entre el rock, la cultura popular i una particular fascinació pels vincles culturals entre Espanya i Llatinoamèrica.
Va morir als 68 anys, de manera sobtada mentre circulava en bicicleta per una carretera de Segòvia.
Mark Rydell, director
El cineasta Mark Rydell va treballar com a director, actor i productor al llarg d’una carrera de més de mig segle. La seva pel·lícula més recordada va ser 'A la bassa daurada', el drama protagonitzat per Henry Fonda, Katharine Hepburn i Jane Fonda que va aconseguir 10 nominacions als Oscar.
Va morir als 97 anys per causes naturals.
Hayden Panettiere, actriu
Hayden Panettiere va començar a treballar davant de les càmeres quan encara era una nena, però va assolir fama mundial interpretant Claire Bennet a 'Heroes'. Més tard va trobar un altre dels seus grans papers a 'Nashville', on va poder combinar interpretació i música.
Va morir als 36 anys després de ser trobada inconscient a Carolina del Sud. L’autòpsia preliminar va descartar traumatismes i la policia no va trobar indicis d’intervenció criminal.
Delfín Amaya, músic
Delfín Amaya va formar amb el seu germà José l’històric duo Los Amaya, un dels noms indispensables per entendre l’expansió de la rumba catalana. El seu repertori va deixar cançons i versions com 'Caramelos', 'Vete' o 'Qué mala suerte la mía', que formen part de la memòria popular de diverses generacions.
Va morir als 74 anys.
Frank Beard, bateria
Frank Beard va sostenir des de la bateria el so de ZZ Top durant més de mig segle. El músic protagonitzava, a més, una de les grans ironies visuals del rock: tot i que 'beard' significa barba en anglès, va ser l’únic membre del trio clàssic que no va lluir la llarguíssima barba característica de la banda.
Va morir als 77 anys, mentre rebia cures pal·liatives al seu ranxo de Texas i acompanyat per la seva família.
Juan Tamariz, mag
Juan Tamariz va ser molt més que el mag més popular d’Espanya. Prestidigitador, teòric, mestre de generacions senceres d’il·lusionistes i comunicador extraordinari, va convertir la seva peculiar veu, una baralla de cartes i aquell violí imaginari del 'chin-chin, chin-chin' en elements inseparables de la memòria televisiva espanyola. El seu prestigi entre els professionals de la màgia transcendeixia, a més, àmpliament les fronteres espanyoles.
Va morir als 83 anys, després d’un important deteriorament físic provocat pel Parkinson.
Michael Wright, actor
El rostre de Michael Wright va quedar lligat per sempre a algunes de les produccions més recordades dels anys 80 i 90. Va assolir una gran popularitat com a Elias Taylor a 'V', la sèrie de ciència-ficció que també es va convertir en un fenomen televisiu a Espanya, i va destacar posteriorment com a Eddie King Jr. a 'The Five Heartbeats' i Omar White a 'Oz'.
Va morir als 70 anys a Los Angeles després de patir una insuficiència cardíaca i complicacions derivades de la malaltia de Marchiafava-Bignami, un trastorn neurològic degeneratiu poc freqüent.
Bunny Levine, actriu
L’actriu nord-americana Bunny Levine va desenvolupar bona part de la seva carrera després de jubilar-se i es va convertir en un rostre habitual del cinema i la televisió. Va participar en títols com 'La La Land', 'Thelma', 'Gilmore Girls', 'Shameless' i 'Law & Order', i va continuar fent proves fins als 97 anys.
Va morir als 97 anys mentre dormia a casa seva, a Califòrnia.
Dolly Parton, llegenda del country
La cantant nord-americana Dolly Parton, considerada una de les grans llegendes de la música country, va construir una carrera de més de sis dècades amb cançons tan emblemàtiques com 'Jolene', '9 to 5' i 'I Will Always Love You', que anys després també assoliria un enorme èxit en la veu de Whitney Houston. A més de cantant i compositora, va desenvolupar una destacada trajectòria com a actriu, empresària i filantropa.
Va morir als 80 anys, després d’una «breu batalla contra el càncer».
Péter Nádas, escriptor
L’escriptor hongarès Péter Nádas va ser una de les grans figures de la literatura europea contemporània i durant anys va aparèixer de manera recurrent entre els candidats al Premi Nobel de Literatura. Novel·lista, dramaturg, assagista i també fotògraf, va assolir reconeixement internacional amb obres com 'Llibre del record' i la monumental 'Històries paral·leles', caracteritzades per la seva exploració de la memòria, la història i l’experiència humana.
Va morir als 83 anys.
Tim Curry, actor
L’actor britànic Tim Curry es va convertir en una icona de la cultura popular gràcies a la seva inoblidable interpretació del doctor Frank-N-Furter a 'The Rocky Horror Picture Show' (1975). Al llarg d’una carrera de més de cinc dècades també va encarnar el terrorífic Pennywise a 'It' (1990) i va aparèixer en pel·lícules com 'Cluedo', 'Sol a casa 2' i 'Els Teleñecos a l’illa del tresor'. El 2012 va patir un greu ictus que li va deixar importants seqüeles i el va obligar a utilitzar una cadira de rodes, tot i que va continuar treballant principalment com a actor de veu.
Va morir als 80 anys a casa seva, a Los Angeles.
Yayoi Kusama, artista
L’artista japonesa Yayoi Kusama va ser una de les figures més reconeixibles i influents de l’art contemporani, cèlebre pels seus obsessius patrons de lunars, les seves carbasses i les seves espectaculars instal·lacions de miralls infinits, les 'Infinity Mirror Rooms'. Vinculada a l’avantguarda novaiorquesa des de finals dels anys 50 i figura clau de l’art psicodèlic, va desenvolupar una carrera de més de set dècades que va abastar pintura, escultura, performance i literatura.
Va morir als 97 anys.
Harald de Noruega
El rei Harald V de Noruega, que es va exiliar als Estats Units quan era un nen durant l’ocupació nazi del seu país i va rebutjar diverses nobles europees per casar-se amb la seva xicota de la infància, va morir divendres als 89 anys. Harald era el monarca més ancià d’Europa. El popular rei va modernitzar la casa reial, però es va negar a seguir els passos d’altres monarques ancians que havien abdicat en temps recents. El seu fill s’ha convertit automàticament en el rei Haakon VIII.
Va morir als 89 anys, després de patir una infecció bacteriana a la sang.
Subscriu-te per seguir llegint
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Miki Núñez es declara enamorat de Manresa amb Sara Roy a l'escenari
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Salvador Illa, President de la Generalitat: 'Catalunya té recursos per abordar un replantejament de l’àmbit educatiu
- Necrològiques del 30 d'agost de 2026
- «Sempre dic, de broma, que faig de corresponsal d’Aguilar de Segarra»
- A buscar bolets amb mapa: Alpina publica dues guies de Solsonès i Berguedà