Els fans de Harry Potter celebren a Londres la tornada a Hogwarts abans de l’estrena de la sèrie
Recreen l'andana 9 i 3/4 per celebrar els 25 anys de la saga i l'inici d'una nova era televisiva
EFE
Centenars de seguidors de Harry Potter arribats de tot el món s’han reunit aquest dimarts a Londres per celebrar, com cada 1 de setembre, l’inici de curs a l’escola fictícia de màgia i fetilleria de Hogwarts i la imminent estrena de la nova sèrie sobre la saga fantàstica.
A la primera entrega, Harry Potter i la pedra filosofal, l’escriptora J.K. Rowling descriu una escena concreta: a les 11 del matí del primer dia de setembre, Harry Potter acudeix a l’estació londinenca de King’s Cross per agafar el tren cap a Hogwarts des de l’andana 9 i 3/4, a la qual només es pot accedir travessant una paret màgica.
Avui, per intentar descongestionar l’estació original, la plataforma de continguts sota demanda HBO Max ha traslladat aquesta escena a l’antic mercat d’Old Billingsgate, a la vora del riu Tàmesi, amb una experiència interactiva per als fans per celebrar els més de 25 anys d’història de la saga i l’inici d’una nova era, amb nous rostres, abans del llançament de la sèrie, previst per al dia de Nadal.
Els primers privilegiats a gaudir d’aquesta experiència han estat, a més de la premsa, desenes d’influencers especialitzats en Harry Potter, arribats de països d’Europa o de l’Amèrica Llatina, equipats amb els seus telèfons mòbils, càmeres, trípodes i micròfons per no perdre cap detall de l’esdeveniment i explicar-lo minut a minut als seus milers de seguidors.
Com si fossin els seus personatges preferits, han pogut pujar al Hogwarts Express, enviar una carta a través del correu màgic de les òlibes, vestir-se amb l’uniforme de la seva casa màgica corresponent o esperar la sortida del tren cap a Hogwarts amb l’emblemàtic compte enrere.
Un viatge generacional
«Per a mi és un somni, no em puc creure que sigui aquí. Qui m’havia de dir, quan tenia 11 anys, que seria aquí —a Londres— vivint un moment tan important com és un 1 de setembre, la tornada a casa?», ha afirmat la creadora de contingut Jenn Royal, especialitzada en Harry Potter.
Al seu costat, el madrileny Sergio Casas, recordava amb il·lusió com la seva vida «va canviar» després de veure per primera vegada la primera pel·lícula de Harry Potter i va iniciar «un viatge sense retorn» que l’ha acompanyat durant la infantesa, l’adolescència i ara en l’edat adulta.
Per això, la sèrie li sembla un «regal» per a tots els seguidors de la saga i espera que pugui plasmar escenes i personatges dels llibres que no es van veure a les pel·lícules, amb «frescor i trames més desenvolupades».
Una emoció similar és la que comparteixen Rishla i Josephine, mare i filla. La primera es va cruspir els llibres durant la seva etapa universitària i explica que, després de ser mare, els llegia als seus fills; han vist les pel·lícules junts i desitgen poder fer el mateix amb la nova sèrie.
L’arribada de Harry Potter a la petita pantalla anirà acompanyada d’un repartiment d’actors renovat i no està exempta de polèmica; però en aquest esdeveniment patrocinat, el nom de l’escriptora J.K. Rowling —qualificada de transfòbica per les seves múltiples declaracions públiques sobre la seva visió de la dona i la identitat de gènere— és pràcticament un tabú.
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