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Els fans de Harry Potter tornen a Hogwarts abans de l’estrena de la nova sèrie
Centenars de seguidors de 'Harry Potter' d'arreu del món s'han reunit aquest dimarts a Londres per celebrar, com cada 1 de setembre, l’inici del curs a l’escola fictícia de màgia i bruixeria de Hogwarts i l’estrena imminent de la nova sèrie sobre la saga fantàstica.
En el primer lliurament, 'Harry Potter i la pedra filosofal', l’escriptora J.K. Rowling descriu una escena concreta: a les 11 del matí del primer dia de setembre, Harry Potter acudeix a l’estació londinenca de King’s Cross per agafar el tren cap a Hogwarts des de l’andana 9 i 3/4, a la qual només es pot accedir travessant una paret màgica.
Enguany, a més, hi havia l'extra afegit que, d'aquí a poques setmanes, HBO estrenarà la nova sèrie de Harry Potter. Més informació