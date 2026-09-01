Última hora de l'estat de salut de Lionel Richie: ingressat en l'UCI després d'un concert
El cantant, de 77 anys, roman hospitalitzat en St. Louis després de sotmetre's a diverses proves per precaució
Els metges estudien una possible deshidratació lleu
Laura Estirado
La salut de Lionel Richie torna a generar preocupació tot just dos mesos després de l’ensurt que va obligar el cantant a interrompre un concert a Minnesota. L’artista nord-americà, de 77 anys, ha ingressat a la unitat de cures intensives (UCI) d’un hospital de St. Louis (Missouri) després d’actuar dissabte a la nit a The Muny.
La notícia va ser avançada en exclusiva aquest dilluns per TMZ, que assegura, citant fonts coneixedores de la situació, que Richie va acudir al centre hospitalari per sotmetre’s a proves. L’ingrés del guanyador de quatre premis Grammy s’hauria produït per precaució i els metges estudiarien com a possible causa una deshidratació lleu. Segons aquestes mateixes fonts, el cantant esperava romandre ingressat fins aquest dimarts, 1 de setembre, amb la possibilitat de rebre aleshores l’alta.
Malgrat el que pot resultar cridaner del seu ingrés a cures intensives, les últimes informacions arribades dels EUA aporten certa tranquil·litat. Los Angeles Times assegura que Lionel Richie es troba estable i evoluciona favorablement, tot i que un representant del cantant ha evitat oferir detalls sobre l’hospitalització. De moment, no hi ha cap diagnòstic oficial comunicat pel seu equip.
Va demanar una cadira
Els primers senyals que alguna cosa no anava del tot bé es van produir durant la seva actuació de dissabte 29 d’agost. Testimonis citats per TMZ expliquen que, cap al final de l’espectacle, Richie va demanar una cadira per poder acabar assegut interpretant All Night Long, un dels seus grans himnes.
Segons The St. Louis American, el mateix cantant va parlar durant el concert dels problemes físics que havia patit durant les últimes setmanes i va explicar que un metge havia relacionat aquests episodis amb la deshidratació. Richie va anar bevent electròlits durant l’actuació i va aconseguir completar l’espectacle.
Hores després va ingressar voluntàriament a l’hospital. Mitjans com People coincideixen que l’hospitalització respon a una mesura de precaució.
L’episodi preocupa especialment perquè no és el primer d’aquest estiu. El passat 24 de juny, durant un concert a St. Paul (Minnesota), Lionel Richie va haver d’abandonar abans d’hora l’escenari després de sentir-se marejat. Va ser atès entre bastidors i traslladat en ambulància a un hospital. Després va ajornar dues actuacions per recomanació mèdica abans de reprendre la gira.
Una família famosa
Lionel Richie és pare de tres fills. La més coneguda és Nicole Richie, a qui va adoptar juntament amb la seva primera esposa, Brenda Harvey, i que va assolir una gran popularitat a la televisió i en el món de la moda. També és pare de Miles Brockman Richie i Sofia Richie Grainge, nascuts del seu matrimoni amb Diane Alexander. Sofia s’ha convertit en una figura destacada de la moda i les xarxes socials, mentre que Miles ha treballat com a model.
La carrera de Lionel Richie està marcada per alguns dels grans èxits del pop i el soul de les últimes dècades, tant en solitari com al capdavant de The Commodores. Entre les seves cançons més conegudes hi ha Hello, All Night Long (All Night), Say You, Say Me, Dancing on the Ceiling, Truly i Three Times a Lady. També ha protagonitzat col·laboracions molt recordades, com Endless Love amb Diana Ross, i va ser un dels autors de We Are the World, la històrica cançó solidària enregistrada el 1985 per nombroses estrelles de la música sota el projecte USA for Africa.
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