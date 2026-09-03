Mor als 33 anys Carla Jeffery, estrella de Disney Channel amb ‘Zombies’
La intèrpret estatunidenca es va fer famosa per donar vida a Bree a la popular saga juvenil
Laura Estirado
El món de Disney Channel acomiada una de les cares més reconeixibles de la franquícia ‘Zombies’. Carla Jeffery ha mort als 33 anys, segons ha confirmat la seva agència de representació, Alexanders Talent Management.
L’actriu va morir el passat 1 de setembre, tot i que la notícia ha transcendit posteriorment a través de la seva representant, Carla Alexander. L’agència, que havia acompanyat professionalment Jeffery durant més de dues dècades, ha destacat el seu talent, el seu sentit de l’humor i l’energia que transmetia tant davant com darrere de les càmeres.
Per ara, no s’ha comunicat la causa de la mort de Carla Jeffery. Ni la família ni els seus representants han ofert detalls sobre les circumstàncies de la seva defunció.
El rostre de Bree a ‘Zombies’
Per a tota una generació d’espectadors, Carla Jeffery serà recordada sobretot com a Bree, l’animadora i millor amiga d’Addison a ‘Zombies’, una de les sagues juvenils més populars de Disney Channel dels darrers anys.
Jeffery es va incorporar a la franquícia el 2018 i va tornar a posar-se en la pell del personatge a ‘Zombies 2’ i ‘Zombies 3’. També va posar veu a Bree en produccions d’animació vinculades a l’univers de la saga.
El seu personatge, alegre, lleial i sempre disposat a acompanyar els seus amics, es va convertir en un dels secundaris més estimats d’unes pel·lícules que van aconseguir reunir milions de joves espectadors.
Una carrera des de la infància
Tot i que ‘Zombies’ va ser el treball que li va donar més projecció internacional, Carla Jeffery feia d’actriu des de petita.
Nascuda a Houston el 1993, va començar molt aviat a aparèixer en produccions de cinema i televisió. Un dels seus primers treballs va ser la pel·lícula ‘Phat Girlz’, protagonitzada per Mo’Nique.
Després van arribar papers en algunes de les sèries més conegudes de la televisió estatunidenca. Jeffery va participar a ‘Curb Your Enthusiasm’, on va interpretar de manera recurrent Keysha Black, i també va aparèixer en títols com ‘Shake It Up’, ‘Good Luck Charlie’, ‘Suburgatory’, ‘Scream Queens’, ‘Crazy Ex-Girlfriend’ i ‘American Vandal’.
L’adéu dels seus companys
La mort de Carla Jeffery ha provocat nombroses reaccions entre les persones que van compartir rodatge amb ella.
Companys de la saga ‘Zombies’ com Chandler Kinney, Milo Manheim i Trevor Tordjman han expressat públicament la seva tristesa i han recordat l’actriu per la seva alegria, proximitat i el bon humor que aportava a l’equip.
La intèrpret tenia un germà bessó, Carlon Jeffery, també actor i conegut per la seva participació a la sèrie de Disney Channel ‘A.N.T. Farm’.
La família ha demanat privacitat mentre afronta la pèrdua.