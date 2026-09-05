Mor als 53 anys Luis Fermoso, pilar indiscutible del periodisme esportiu i "l’ànima" de Movistar Plus+
El respectat director i guionista salmantí, clau en l’èxit de formats històrics com 'Informe Robinson' o la docusèrie d’Iker Casillas, ha mort després d’una dura batalla contra el càncer
Redacció
El periodisme i la televisió a Espanya es vesteixen avui de dol. Luis Fermoso, un dels narradors visuals més influents i respectats de l’àmbit esportiu de les darreres dècades, ha mort aquest dissabte després de lluitar contra el càncer. Sociòleg de formació i salmantí de naixement, Fermoso deixa un buit immens en una professió que sempre el va considerar un mestre indiscutible a l’hora d’humanitzar l’esport i explicar històries amb una sensibilitat inigualable.
La notícia de la seva mort ha provocat una profunda consternació en el sector, i la seva pròpia casa televisiva ha estat una de les primeres a retre-li homenatge. A través d’un emotiu comunicat a les xarxes socials, Movistar Plus+ ha expressat el seu dolor per la pèrdua: "Avui és un dia molt trist per a Movistar Plus. Ha mort el nostre estimat Luis Fermoso. Una persona excepcional i un professional admirable que des del primer dia va ser l’ànima de l’esport d’aquesta casa. La seva generositat i optimisme sempre seran entre nosaltres. Descansi en pau".
La trajectòria de Fermoso ha estat estretament lligada a l’evolució de la televisió de pagament a Espanya. Després de cursar el prestigiós Màster de Periodisme d’El País, va entrar el 1996 com a becari a la redacció de Canal+. Des d’aleshores, el seu creixement professional va anar de bracet amb formats que van revolucionar la manera d’entendre la informació esportiva, deixant el seu segell de qualitat en programes de la talla d’El Día Después o Reportajes Vamos.
Tanmateix, el seu llegat més important es va forjar darrere les càmeres d’Informe Robinson (posteriorment rebatejat com a Informe Plus+). Al costat del recordat Michael Robinson, Fermoso es va convertir en el motor creatiu i director de peces documentals memorables, caracteritzades per un ritme pausat, una estètica impecable i un enfocament profundament humà. Entre els seus projectes més ambiciosos i recents també destaquen la direcció de la sèrie documental Colgar las alas, centrada en la trajectòria i retirada del porter Iker Casillas, així com l’homenatge pòstum dedicat al seu gran company de batalles, Michael Robinson: Good, better, best.
La mort de Luis Fermoso ha desencadenat una onada de missatges d’afecte i respecte per part de companys de professió, realitzadors, esportistes i espectadors.
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