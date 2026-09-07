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Sílvia Orriols pateix cremades a la cara i braços per un incendi a la cuina de casa seva

L'alcaldessa de Ripoll ha explicat el succés compartint una fotografia a Instagram

Sílvia Orriols amb les ferides a la cara

Sílvia Orriols amb les ferides a la cara / Instagram @orriolsripoll

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Redacció

Girona

L’alcaldessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha patit aquest dilluns un accident domèstic a la cuina que li ha provocat cremades als braços, al coll i a la barbeta.

Orriols ho ha explicat a través d’una publicació a Instagram, on ha compartit una fotografia en què apareix amb diverses parts del cos embenades. “No és que vagi disfressada de mòmia, és que se m’ha encès la cuina... he pogut apagar el foc, però no m’he escapat de cremar-me”, ha escrit.

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La dirigent ripollesa ha assegurat que “tot ha quedat en un ensurt” i que ara li tocarà recuperar-se. De moment, no ha concretat si l’accident afectarà la seva agenda pública dels pròxims dies.

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