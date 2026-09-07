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El refugi milionari de Xavi Hernández a Barcelona: una terrassa interminable i vistes d’infart
L’acabat de nomenar seleccionador dels Països Baixos sempre ha sigut discret sobre la seva vida privada, però la seva dona ha compartit algunes fotografies que permeten fer-se una idea de com és la vivenda
Clara Dalmau Merencio
Xavi Hernández torna a estar al centre del futbol internacional. L’exjugador i extècnic del FC Barcelona acaba d’iniciar una nova etapa professional al capdavant de la selecció dels Països Baixos, després que la federació neerlandesa en confirmés el fitxatge fins al Mundial del 2030.
El tècnic espanyol, que substitueix Ronald Koeman, ja ha sigut presentat oficialment i afronta ara un dels grans reptes de la seva carrera.
600 m² de terrat
Lluny dels terrenys de joc, Xavi Hernández manté a Barcelona un dels seus principals refugis al costat de la seva dona, Núria Cunillera, i els seus fills. La família resideix des d’ara ja fa uns anys en un espectacular àtic situat a la zona alta de Barcelona que compta amb uns 220 metres quadrats d’espai interior i un enorme terrat del voltant de 600 metres quadrats –segons recullen diferents mitjans–, on es troba una piscina i diferents zones de descans.
Tot i que la parella sempre ha mantingut bastanta discreció sobre la seva vida privada, algunes de les fotografies que Cunillera ha compartit en el seu perfil d’Instagram permeten fer-se una idea de com és l’àtic.
Vistes de l’skyline de Barcelona
En algunes de les seves publicacions apareixen imatges preses a la terrassa, on la protagonista indiscutible és una enorme piscina. L’espai exterior ocupa bona part de la propietat i combina la zona de bany amb altres àrees destinades al descans i al joc per als nens.
Les fotografies també permeten apreciar l’amplitud de la terrassa i la sensació d’estar davant un autèntic oasi privat en plena ciutat. La piscina, situada a la part superior de l’habitatge, ofereix a més unes vistes privilegiades del paisatge urbà de Barcelona.
En alguns selfies i fotografies familiars es pot observar al fons la panoràmica de Barcelona des de les altures, per la qual cosa la terrassa es converteix en un mirador privat des del qual contemplar l’skyline barceloní.
Habitatge minimalista
L’habitatge es troba a Sarrià-Sant Gervasi, una de les zones residencials més exclusives de Barcelona, i ha estat descrit per altres mitjans com una autèntica «mansió vertical» per les seves dimensions i per la combinació d’espais d’habitatge i exteriors.
Les imatges que Cunillera ha publicat també deixen entreveure alguns espais de l’interior. En un dels seus selfies davant el mirall pot apreciar-se part del dormitori, mentre que d’altres permeten observar l’estètica general de l’habitatge.
L’interior segueix una línia contemporània i minimalista, amb predomini de tons neutres i molta il·luminació. La decoració de l'habitatge busca mantenir els espais espaiosos i connectar visualment les estances.
De blaugrana a ‘oranje’
L'habitatge ha sigut durant els últims anys un dels espais on Xavi ha pogut mantenir una vida més allunyada dels focus després de la seva sortida de la banqueta del Barcelona. Ara, amb la seva tornada al futbol internacional, el tècnic afronta una nova etapa que el portarà a passar bona part del seu temps fora d’Espanya.
La seva arribada als Països Baixos suposa a més un desafiament històric: Xavi s’ha convertit en el primer seleccionador estranger de la selecció ‘oranje’ des del 1978. El seu debut està previst per al 24 de setembre, quan els Països Baixos s’enfrontin a Alemanya a la Nations League.
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