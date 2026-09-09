Rodolfo Sancho confessa el «xoc» després d’assabentar-se del crim del seu fill: «Només si la vida et posa a prova ets capaç de veure de què estàs fet»
L'actor explica com va gestionar l’impacte inicial després de conèixer el crim comès pel seu fill a Koh Phangan i destaca que la seva prioritat absoluta ha estat garantir-ne la defensa legal
Chance
Mentre el seu fill Daniel Sancho continua a la presó tailandesa de Surat Thani a l’espera de conèixer la sentència del Tribunal d’Apel·lacions de Phuket sobre el recurs presentat pels seus advocats després de ser condemnat l’agost del 2024 a cadena perpètua per l’assassinat i esquarterament del cirurgià colombià Edwin Arrieta —la decisió ja estaria presa i es farà pública aviat—, i dies després que sortís a la llum que la seva relació amb la seva mare està completament trencada i que Silvia Bronchalo hauria decidit deixar d’enviar-li diners a la presó, Rodolfo Sancho continua bolcat en la feina.
Després de diversos mesos allunyat del focus mediàtic, l’actor ha reaparegut aquest dimarts al plató de ‘Y ahora Sonsoles’ per promocionar la seva nova sèrie, ‘Trazos ocultos’, que protagonitza amb Toni Acosta i que s’estrenarà pròximament a Antena 3. Durant l’entrevista, s’ha sincerat com mai abans amb Sonsoles Ónega sobre el crim presumptament comès pel seu fill, i ha revelat com se’n va assabentar i com ha aconseguit no enfonsar-se anímicament després d’aquest dur i inesperat cop.
Segons ha assegurat, no és el pas del temps sinó «la mentalitat que tinguis» allò que «ho cura tot» i que ajuda a mitigar el dolor, quan acaba de fer tres anys de la detenció de Daniel per l’assassinat i esquarterament d’Edwin Arrieta a l’illa tailandesa de Koh Phangan, quan tots dos es trobaven de vacances al país asiàtic.
Mirant enrere, Rodolfo ha revelat que «Daniel va estar a Fuerteventura amb mi abans d’anar-se’n a Tailàndia. Tinc uns records molt bonics d’aquell estiu, barbacoes, banyar-se a la platja... Ens ho vam passar bé». Va ser l’última vegada que el va veure abans de retrobar-se en una presó tailandesa, quan, tal com reconeix, «vam poder veure el dolor als ulls de cadascun de nosaltres».
No va ser Daniel qui li va comunicar la notícia de l’assassinat del colombià, sinó que, segons ha explicat, va descobrir què havia passat i que el seu fill havia estat detingut «perquè un familiar em va enviar el teletip amb aquella notícia i me’n vaig assabentar així». És a dir, com la resta del món. Van passar 48 hores fins que va poder parlar per telèfon amb el jove.
«En tot aquest procés vaig reaccionar com crec que reaccionaria qualsevol ésser humà. Primer és un xoc brutal, molta impressió. Això em porta a un estat de dissociació perquè la situació és molt forta. Quan dic dissociació em refereixo a aquella sensació que no estàs vivint una cosa real, una sensació d’incredulitat, acompanyada de tristesa. Tot això provoca un estrès enorme, lògicament», ha explicat amb sinceritat.
Tanmateix, per no enfonsar-se, va optar per intentar ser pragmàtic, ja que «si et limites només al que pots fer tu, rebaixes una mica l’estrès i aconsegueixes portar les coses amb una mica més de tranquil·litat. Sona fàcil, però no ho és».
«De seguida la situació em requeria deixar tot això de banda. Suposo que això em va ajudar a sobreposar-me momentàniament de l’assumpte. En aquell moment no tinc temps ni de recolzar-me en ningú ni de res. Em poso en marxa de seguida. Trucar a l’ambaixada, fer gestions...», ha explicat, sense ocultar que «els primers dies van ser difícils», tot i que de seguida va decidir deixar la seva desolació de banda per implicar-se en la defensa del seu fill.
Tres anys després de l’entrada de Daniel a la presó, i a l’espera de saber si la justícia tailandesa redueix la seva cadena perpètua —tot i que també podria augmentar-la i condemnar-lo a la pena de mort, una opció que sembla poc probable—, Rodolfo ha confessat que, malgrat tot, «em sentiria un hipòcrita queixant-me, perquè, malgrat tot, continuo creient que tinc una vida privilegiada. Intento sempre ser positiu perquè, si no, caus en una cosa en què no vull caure. Només si la vida et posa a prova ets capaç de veure de què estàs fet».
A més, i tal com ha expressat amb agraïment, els problemes legals del seu fill no li han tancat portes professionalment, sinó tot el contrari, ja que durant aquests anys no ha deixat d’encadenar un projecte amb un altre.
Pel que fa al documental que ha protagonitzat parlant del cas, ha deixat clar que, si va acceptar fer-lo, va ser per sufragar les enormes despeses que implica la defensa del cuiner: «Traduir una pàgina de 350 paraules del tailandès a l’anglès costa 25 euros. I crec que més o menys s’han traduït 8.000 folis», ha comentat.
Ha revelat, però, que els seus advocats, Marcos García Montes i Carmen Balfagón, «no m’han cobrat res, ho han fet de tot cor».
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