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Roger Federer (45 anys): «Em llevo cada matí i preparo l’esmorzar per als meus fills. Després jugo a tennis unes dues hores; he descobert una rutina que em funciona molt bé i que no em destrossa el cos»
L’entrenador Steve Kerr va relatar com l’extennista suís va explicar a la plantilla dels Golden State Warriors que l’equilibri familiar és la clau del seu èxit sostingut
Ricardo Castelló
Roger Federer va marcar un abans i un després al món del tennis. És considerat a nivell mundial un dels millors tennistes de tots els temps. Al llarg de la seva carrera esportiva va aconseguir guanyar 20 tornejos de Grand Slam, sent el tercer que més ha conquerit, només per darrere de Novak Djokovic i Rafa Nadal.
El suís sempre va mantenir els peus a terra, malgrat tots els èxits aconseguits. I així ho va demostrar en una xerrada amb el vestuari dels Golden State Warriors, convidats pel seu entrenador, Steve Kerr, a Shanghai el 2017.
L’entrenador va revelar que l’extennista els va ensenyar que l’èxit no consistia a entrenar més dur que ningú, sinó a construir una vida al voltant de la teva professió de la qual no vulguis escapar mai.
«T’explicaré una gran història sobre Federer. Estàvem jugant a la Xina amb els Warriors el 2017. El Roger era a Shanghai per al torneig Masters, així que el vam convidar que vingués a parlar amb l’equip», va començar dient.
En un moment donat, Draymond Green li va preguntar: «Com mantens l’èxit?».
La resposta del suís va sorprendre tothom: «M’aixeco cada matí i preparo l’esmorzar per als meus fills. Després els porto a l’escola i els deixo. Després vaig a jugar a tennis durant unes dues hores, i he descobert una rutina que em funciona molt bé: no em destrosso el cos, però puc fer tota la feina que necessito».
«Després vaig a dinar amb la meva dona. A la nit, cuinem el sopar junts. Els nens ja són tots a casa, després de sortir de l’escola. Els preguntem sobre l’escola. Hi ha tanta alegria a casa... Els fiquem al llit, i després recolzo el cap al coixí i penso: ‘Caram, ha estat un dia fantàstic’. I he estat fent això durant 20 anys», va comentar.
L’entrenador del Golden State Warriors no va dubtar a dir que «això és el que porta a l’èxit sostingut», perquè «no es tracta de treballar més que tots, sinó que es tracta de permetre que el teu talent natural brilli amb una ètica de treball, amb una gran vida familiar, amb perspectiva i amb pau».
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