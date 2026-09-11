Romàntica foto
Rosalía i Loli Bahia es fan el primer petó en públic: una cita al US Open
La cantant i la model han protagonitzat a Nova York la seva mostra d’afecte més explícita davant de les càmeres (un petó als llavis). A les grades estaven acompanyades per Alexa Demie, actriu d’‘Euphoria’ i amiga de l’estrella catalana
Laura Estirado
Rosalía i Loli Bahia han fet un nou pas en una relació que des de fa mesos mostren amb cada vegada més naturalitat. La cantant de Sant Esteve Sesrovires i la model francesa han sigut captades besant-se als llavis a les grades de l'Open dels Estats Units, a Nova York, durant una jornada en què també hi havia Alexa Demie, actriu d’‘Euphoria’ i amiga de Rosalía.
La imatge arriba després de mesos de gestos, viatges i aparicions conjuntes que havien deixat poc espai per al dubte. Primer van ser els passejos agafades de la mà; després, les dedicatòries públiques, els viatges compartits i les mostres d’afecte davant de les càmeres. Ara, el petó al torneig novaiorquès es converteix en la imatge més romàntica de la parella fins ara.
No és, però, la primera vegada que totes dues són fotografiades mostrant-se afecte. Al juny, també a Nova York, Loli ja va ser fotografiada fent un petó al front a Rosalía mentre caminaven juntes. Per això, l’escena de l'Open dels Estats Units, durant la semifinal individual femenina de tennis entre l’americana Coco Gauff i la kazakh Elena Rybakina, té un matís especial: seria el primer petó als llavis de totes dues captat en públic.
De Rio de Janeiro a Nova York
Els rumors sobre una possible relació entre Rosalía i Loli Bahia van començar a cobrar força a finals del 2025 i es van intensificar durant les vacances de Cap d’Any a Rio de Janeiro, on van ser vistes passejant agafades de la mà per Ipanema. A partir d’allà van arribar noves aparicions juntes a París i Madrid, sempre amb discreció i sense necessitat d’una confirmació formal.
Va ser a Nova York, durant la gira ‘LUX Tour’, on la seva relació va començar a mostrar-se d’una manera molt més oberta. En un dels seus concerts al Madison Square Garden, Rosalía va dedicar ‘La Yugular’ a Loli amb un missatge directe des de l’escenari: «Especial aquesta nit per a tu, Loli». La frase va provocar la reacció immediata del públic.
Pocs dies després, la cantant va tornar a alimentar els comentaris a l’aparèixer amb una samarreta en la qual podia llegir-se «I Love My Girlfriend». La frase, sumada a les seves aparicions agafades de la mà i als viatges que han compartit, va fer que la seva relació fos cada vegada menys discreta.
Dels mariachis al petó
El petó de l'Open dels Estats Units arriba, a més, poc després d’un altre gest especialment romàntic. Rosalía va sorprendre Loli a la seva habitació amb un grup de mariachis, que va interpretar ‘Como quien pierde una estrella’, d’Alejandro Fernández. L’escena va mostrar la model entre sorpresa i divertida davant una serenata difícil de superar en posada en escena.
El moment va tornar a mostrar la faceta més espontània de la parella. Rosalía va convertir una habitació en l’escenari d’una declaració tan inesperada com cinematogràfica. I poc després, les imatges de l'Open dels Estats Units afegeixen un nou capítol a aquests dies especialment romàntics per a totes dues.
Primer la serenata amb mariachis i ara un petó a les grades d’un dels grans esdeveniments esportius de Nova York. Dues escenes molt diferents que apunten en la mateixa direcció: Rosalía i Loli ja no semblen preocupades per amagar una relació que durant mesos havia avançat lluny de declaracions oficials.
Alexa Demie, al costat de la parella
La presència d’Alexa Demie a l'Open dels Estats Units tampoc resulta casual. L’actriu d’‘Euphoria’ forma part des de fa temps del cercle pròxim de Rosalía i la seva amistat s’ha fet especialment visible en els últims anys.
En les imatges de la jornada, Demie apareix asseguda al costat de la parella durant el partit, convertint-se en la tercera protagonista d’una sortida que hauria passat per una cita entre amigues si no fos pel petó entre Rosalía i Loli.
La relació entre la cantant i la model s’ha construït, almenys de cara al públic, sense grans anuncis. No hi va haver fotografia oficial de parella ni entrevista per posar nom al que passava. En lloc de confirmar-ho públicament, han estat elles mateixes qui han anat deixant pistes cada vegada menys subtils.
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