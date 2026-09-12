Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
El presentador va revelar la compra més cara que s’ha permès mai al pòdcast ‘A las Bravas’
Redacció
Marc Giró, que acaba d’estrenar la segona temporada de ‘Cara al show’, encara conserva i utilitza la bossa de viatge que li va costar pràcticament tot el seu primer sou. Era una bossa Louis Vuitton, ni més ni menys, i d’això ja fa uns 20 anys. «Em tremolava la mà en el moment de pagar», explicava al pòdcast ‘A las Bravas’ de la Cadena SER, ja que aquella bossa estava clarament fora del seu pressupost i li va costar uns mesos recuperar-se’n.
«Quina ha estat la compra més cara que t’has permès?», li va preguntar el presentador del pòdcast, el còmic Raúl Pérez, a Giró. Va ser fa uns 20 anys, quan treballava a la revista de moda Marie Claire. «Quan escrius sobre moda acabes creient-te el que escrius», admetia entre rialles, perquè «les revistes de moda el que fan és animar a vendre i comprar».
«Completament fora del meu pressupost»
I en aquell entorn, hi va haver un objecte que se li va posar entre cella i cella. «Vaig arribar a la conclusió que necessitava un equipatge de Louis Vuitton. Era una bossa de viatge que estava completament fora del meu pressupost», explicava Giró.
Tot i no poder-s’ho permetre, no va poder evitar comprar-la. «Un dels primers sous de Marie Claire me’l vaig gastar tot sencer. Vaig anar al carrer Serrano i em vaig comprar el Vuitton». Va anar a una botiga de Madrid i en va sortir amb la bossa de viatge.
«Dos mesos sense menjar»
Així va ser com el presentador de televisió va estar «dos mesos sense menjar per estalviar», explicava. «Em vaig veure sense menjar ni moure’m. Estava a casa assegut amb el Vuitton».
El drama no acaba aquí, perquè amb el temps s’ha penedit de no haver pagat una mica més per una versió més gran, a la qual hauria pogut donar més ús. «Em vaig comprar el més petit perquè, a sobre, soc garrepa, saps?», feia broma. «Pobre i garrepa, és que és terrible».
Això sí, vint anys després encara li dona ús. «Jo recomano moltíssim el luxe», acaba fent broma.
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