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Segons mitjans dels EUA

Lady Gaga dona a llum el seu primer fill

Se’n desconeixen fins al moment detalls com el seu nom, sexe o data de naixement

Lady Gaga.

Lady Gaga.

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Regió7

La superestrella del pop Lady Gaga ha donat a llum el seu primer fill amb la seva parella, Michael Polansky, segons ha informat la premsa nord-americana.

La cantant de 40 anys, coneguda per èxits com ‘Bad Romance’ i el nom veritable del qual és Stefani Germanotta, va començar la seva relació amb Polansky el 2020, i el 2024 es va comprometre amb ell.

Els mitjans ‘Page Six’ i ‘People’ van donar la notícia del nadó, però sense oferir detalls com el seu nom, sexe o data de naixement. L’artista, a qui els seus fans anomenen de manera carinyosa ‘Mare Monstre’, havia parlat en els últims anys del seu desig de tenir un fill.

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A l’abril va tancar la seva més recent gira mundial, el ‘Mayhem Ball’, i el seu disc Mayhem’ va guanyar a principis d’any el premi Grammy a millor àlbum pop vocal.

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