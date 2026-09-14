La causa de la mort de Hayden Panettiere apunta a una pastilla adulterada amb fentanil
La DEA investiga qui va subministrar a la intèrpret de ‘Heroes’, ‘Nashville’ i ‘Scream’ la droga comprada al mercat negre
Laura Estirado
La mort de Hayden Panettiere, als 36 anys, comença a aclarir-se. Els investigadors creuen que l’actriu va consumir una pastilla d’oxicodona adulterada amb fentanil el matí del 16 d’agost, poc abans de ser trobada inconscient en un habitatge de Greenville, Carolina del Sud.
La informació, avançada per TMZ, procedeix de diverses fonts policials vinculades directament amb el cas. Segons aquestes fonts, Panettiere comprava des de feia temps medicaments al mercat negre a un proveïdor de Los Angeles, entre els quals hi havia oxicodona. La DEA intenta ara reconstruir aquesta relació i determinar d’on va sortir la pastilla que els investigadors consideren mortal.
Amb fentanil
Panettiere havia viatjat un dia abans de Los Angeles fins a Carolina del Sud. TMZ sosté que durant el vol va consumir diverses substàncies adquirides prèviament al mateix proveïdor. La principal hipòtesi és que una de les pastilles que va prendre l’endemà al matí contenia fentanil, un potent opioide sintètic.
Els resultats toxicològics definitius, però, encara estan pendents, de manera que la causa oficial de la mort no ha estat certificada pel forense. L’autòpsia preliminar no va trobar signes de traumatisme ni indicis de violència.
Actriu de ‘Heroes’
Quan els serveis d’emergència van arribar al domicili, l’actriu de ‘Heroes’, ‘Nashville’ i ‘Scream’ es trobava en aturada cardiorespiratòria. Brian Hickerson, la seva parella intermitent, havia intentat reanimar-la i li va administrar Narcan, un medicament utilitzat per revertir les sobredosis d’opioides.
La investigació federal se centra ara en l’origen de les substàncies. Agents de la DEA de Los Angeles i les autoritats de Carolina del Sud han interrogat diverses persones per determinar qui va subministrar a Panettiere els medicaments i les drogues relacionats amb les seves últimes hores. Hickerson s’ha reunit amb els investigadors, tot i que no ha estat assenyalat com a sospitós.
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