Pipi Estrada, preocupat per la seva salut després de sotmetre’s a una biòpsia: «Estic una mica acollonit»
El col·laborador de ‘Fiesta’ espera els resultats després que una ferida que no es curava obligués els metges a fer-li noves proves
Carlos Merenciano
Pipi Estrada viu uns dies d’incertesa després d’haver-se sotmès a una biòpsia per una ferida que no acabava de curar-se. El periodista esportiu va reconèixer públicament la seva preocupació abans de conèixer el resultat de les proves: «Estic una mica acollonit. Em faran una biòpsia per veure per què aquesta ferida no es cura».
Ja a ‘Fiesta’, Estrada va explicar que inicialment va pensar que es tractava de la picada d’algun insecte, però va acabar anant al dermatòleg en comprovar que al voltant de la lesió havia aparegut «com un cràter». Després d’examinar-la amb un dermatoscopi, l’especialista va decidir fer-li una biòpsia, un procediment que, a més, va obligar a posar-li dos punts de sutura.
El col·laborador encara haurà d’esperar uns quants dies per conèixer el diagnòstic definitiu. «Coneixeré els resultats d’aquí a 7 o 8 dies. Tinc aquesta incertesa… A veure què en surt, de tot això», va explicar, insistint que intenta afrontar la situació amb optimisme malgrat la lògica preocupació.
«Sempre et queda aquesta incertesa»
«Soc una persona positiva, però sempre et queda aquesta incertesa fins que et donen els resultats», va reconèixer Estrada. De moment, no hi ha cap diagnòstic confirmat, de manera que caldrà esperar l’anàlisi de la mostra per conèixer l’origen exacte de la ferida. El periodista ja havia intentat tranquil·litzar els seus seguidors abans de sotmetre’s a la prova. «Segur que me’n sortiré. No és habitual que vagi al metge, gràcies a Déu», va assegurar a les seves xarxes socials, mentre continua pendent de les conclusions mèdiques.
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