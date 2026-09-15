Famosos
La mare d'Elon Musk parla de l'assetjament escolar del seu fill a les seves memòries: «En una ocasió el van colpejar amb tanta brutalitat que va haver d'anar a l'hospital»
EFE
Maye Musk, mare del multimilionari empresari tecnològic Elon Musk, revela que el seu fill gran la va preocupar des de la infància per les seves diferències i que va patir assetjament i agressions a l'escola, segons figura en un llibre de memòries del qual aquest dilluns 'The Telegraph' avança un extracte. A més, en una entrevista amb el mateix diari, afirma que va arribar a la conclusió que Elon era «un geni» quan només tenia tres anys, perquè «raonava» d'una manera inusual per a nens d'aquella edat.
Maye Musk assegura, no obstant això, que mai no es va imaginar que el seu primogènit acabaria creant empreses valorades en milers de milions de dòlars: «No... Sabia que era brillant, però hi ha nens brillants que es passen el dia en un soterrani i no en surten. Ell podria haver estat així», declara al rotatiu. A 'Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age', que es publica aquest dimarts, la model i nutricionista explica que Elon era molt diferent dels seus germans Tosca i Kimbal, que feien amics ràpidament mentre que ell gairebé no en tenia cap, i des dels sis anys «estava enganxat als llibres o als videojocs». «D'adolescent, Elon va patir assetjament per part dels seus companys d'escola. En una ocasió el van colpejar amb tanta brutalitat que va haver d'anar a l'hospital», escriu.
D'acord amb la matriarca, els professors el descrivien com a «somniador» a classe, on tenia dificultats per relacionar-se, no se li donaven bé els esports ni les assignatures que no li interessaven però, en canvi, «destacava en física i matemàtiques».
«Les seves activitats preferides eren solitàries: llegir, treballar amb un ordinador, programar. Kimbal, Tosca i jo l'anomenàvem «la nostra enciclopèdia», perquè podia respondre qualsevol pregunta recordant amb precisió tot el que havia llegit», rememora.
Maye Musk també explica que fins i tot ara continua preocupada pels seus tres fills i especialment per Elon, del qual diu que «bona part dels mitjans l'han tractat com si fos un malvat de James Bond». Per a ella, el seu fill de 55 anys «és un heroi de la innovació nord-americana i un pioner de l'energia verda» i, tot i que reconeix que de vegades no entén de què parla, sempre compta amb el seu suport.
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta