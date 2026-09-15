Mor Bob Mackie, el llegendari dissenyador de Cher que també va vestir Miley Cyrus, Zendaya, Taylor Swift i Sabrina Carpenter
L’anomenat ‘sultà de les lluentons’ va crear alguns dels ‘looks’ més icònics de diverses generacions de cantants
Pioner de les transparències i de l’excés glamurós, la seva estètica continua marcant avui les catifes vermelles
Laura Estirado
Quan Cher apareixia coberta de cristalls, plomes i amb tot just uns centímetres de tela, hi havia moltes possibilitats que al darrere hi fos Bob Mackie. El dissenyador nord-americà, responsable d’alguns dels ‘looks’ més inoblidables de la cantant, ha mort als 87 anys.
Mackie, que va morir aquest dilluns a Palm Springs (Califòrnia) a causa d’una pneumònia, deixa una trajectòria de més de sis dècades marcada per la brillantor, l’excés i una idea molt clara: una estrella no només s’havia de vestir per sortir a l’escenari, sinó per ser recordada. El seu nom va quedar unit per sempre al de Cher, la seva gran musa.
La relació professional entre tots dos va començar a finals dels anys 60 i va assolir el seu punt àlgid amb ‘The Sonny & Cher Comedy Hour’. Mackie va entendre de seguida que Cher podia portar gairebé qualsevol cosa sense semblar disfressada. Transparències, pedreria, plomes, tocats impossibles i vestits que semblaven dibuixats sobre el cos van acabar formant part de la seva identitat pública.
‘Looks’ icònics
Un dels seus moments més recordats va arribar als Oscar del 1986. Cher va aparèixer amb l’abdomen al descobert, un diminut conjunt negre brodat i un monumental tocat de plomes. Dos anys després, quan va guanyar l’Oscar per ‘Hechizo de luna’, va tornar a confiar en Mackie. Aleshores, separar la imatge de la cantant de l’estètica del dissenyador ja resultava gairebé impossible.
Dibuixant de vestuari
Bob Mackie havia nascut a Califòrnia el 1939 i es va obrir camí a Hollywood com a dibuixant de vestuari. Al començament de la seva carrera va treballar per a Jean Louis i va fer el dibuix del cèlebre vestit color carn cobert de cristalls amb què Marilyn Monroe va cantar ‘Happy Birthday, Mr. President’ a John F. Kennedy el 1962. Aquella il·lusió de nuesa anticipava una de les senyes d’identitat que desenvoluparia durant dècades.
La televisió també va ser un dels seus grans aparadors. A ‘The Carol Burnett Show’ va crear milers de vestits i va convertir el vestuari en una part essencial de l’humor del programa. Després arribarien Diana Ross, Tina Turner, Liza Minnelli, Bette Midler, Madonna i Elton John. Mackie no dissenyava per passar desapercebut: volia que els seus vestits tinguessin presència, moviment i sentit de l’espectacle.
‘Pare’ de la catifa vermella actual
Durant anys, el seu gust per les lluentons, els ornaments i les siluetes gairebé nues va ser considerat massa exuberant per una part de la indústria. El temps li va acabar donant la raó. Bona part de la catifa vermella contemporània parla el llenguatge que ell va ajudar a construir: vestits transparents, cossos coberts de cristalls i peces pensades tant per a la fotografia com per a l’escenari.
I la seva estètica no ha quedat tancada en la nostàlgia. Les noves generacions han tornat al seu arxiu i als seus dissenys. Miley Cyrus ha lluït peces de Mackie en actuacions, mentre Sabrina Carpenter ha recuperat vestits ‘vintage’ del creador —com el de ‘papallona’ que va fer per a Cher— i ha convertit aquest glamur de ‘showgirl’ en part de la seva pròpia imatge. Zendaya també ha recorregut als seus dissenys per retre homenatge a Cher, i també Taylor Swift.
La barreja de sensualitat, humor i teatralitat que defensava s’ha convertit en una fórmula habitual del pop.
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